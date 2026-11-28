О том, почему художники изображали гетмана по-разному и что на самом деле случилось с его глазом, рассказала исследовательница Ольга Ковалевская в интервью "Локальной истории".

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Почему Данилу Апостола изображали с заплющенным глазом

Как рассказала исследовательница, гетман Даниил Апостол лишился правого глаза во время Персидского похода 1722–1723 годов. После избрания гетманом в 1727 году интерес к его личности значительно возрос. Уже в следующем году в европейском журнале "Die Europäische Fama", который публиковал портреты известных людей, появилось гравюрное изображение Апостола.

Даниил Апостол / Гравюра с портретом гетмана в журнале "Die Europäische Fama"

Вместе с портретом издание опубликовало и биографию гетмана, хотя она содержала немало ошибок. По словам Ковалевской, это было важно, ведь Европа получила возможность узнать о новом украинском гетмане.

Впоследствии гравюра начала распространяться, а украинские художники использовали ее как образец для создания собственных работ. По ней также пытались воспроизводить масляные портреты Апостола.

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Именно с этим исследовательница связывает путаницу относительно того, какой глаз был поврежден. Дело в том, что в те времена существовала традиция рисовать масляные портреты с гравюр, а также создавать гравюры на основе уже готовых картин. В ходе такого процесса могло возникать зеркальное отражение.

Если не соблюдена правильная технология, то при создании гравюры в зеркальном отражении все будет наоборот. И вместо правого глаза будет поврежден левый– пояснила Ковалевская.

Даниил Апостол / Портрет гетмана

Однако это не единственная причина расхождений. По словам исследовательницы, художники XIX века нередко не знали, кого именно изображают, ведь просто выполняли заказы помещиков. Поэтому они могли знать лишь то, что гетман лишился одного глаза, но не всегда понимали, какой именно нужно изобразить поврежденным.