Таємниця довжиною у 350 років: що приховує могила Хмельницького і де вона насправді

Попри століття досліджень, місцезнаходження праху великого гетьмана залишається однією з найбільших загадок української історії, яка регулярно обростає новими версіями та науковими відкриттями.

Чому офіційне місце поховання гетьмана досі вважається порожнім, яку сенсаційну аномалію там зафіксували вчені та до чого тут легенди про козацькі скарби розповіла Локальна Історія.

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Міф про польську помсту: чи справді прах розвіяли?

Найвідоміша легенда, яка потрапила навіть до підручників, походить із літопису Григорія Граб'янки. Вона стверджує, що у 1664 році польський воєвода Стефан Чарнецький спалив Суботів, наказав викопати тіла Богдана Хмельницького та його сина Тимоша, а їхній попіл вистрілив із гармати.

Проте сучасні історики та краєзнавці цей епізод спростовують. Жодні польські архівні документи чи щоденники учасників того походу не підтверджують наругу над тілом гетьмана. Найімовірніше, історія про Чарнецького була свідомим художнім перебільшенням літописців, аби сильніше демонізувати ворога.

Сенсація 5-гривневої купюри: що знайшли георадари

Офіційним місцем упокоєння гетьмана вважається знаменита Іллінська церква в Суботові, зображена на банкноті у 5 гривень. Саме її Хмельницький будував як власну родову усипальницю.

Справжній прорив у пошуках стався, коли науковці за допомогою сучасних георадарів зафіксували під підлогою храму унікальну аномалію.

Глибина : близько 5 метрів під землею.

: близько 5 метрів під землею. Знахідка : підземний об'єкт, який за геометрією повністю відповідає старовинному цегляному склепу.

: підземний об'єкт, який за геометрією повністю відповідає старовинному цегляному склепу. Чому це важливо: раніше археологи копали лише на 2 метри, тому підземну крипту просто не могли помітити. Науковці припускають, що це і є справжнє, незаймане поховання гетьмана.

Нова гіпотеза: Хмельницький лежить в іншій церкві?

Поки георадарні дослідження Іллінської церкви чекають на фінальні археологічні розкопки, дослідники висувають нові альтернативні теорії. Зокрема, розглядається версія, що Богдана Хмельницького могли поховати у старій Михайлівській (Ринковій) церкві Суботова.

Історичні джерела свідчать, що саме туди раніше привезли тіло його загиблого сина Тимоша. На момент смерті самого гетьмана у 1657 році Іллінська церква ще тільки добудовувалася, а Михайлівська була ближчою до дороги, якою рухалася траурна процесія.

Таємні тунелі та "козацьке золото"

Загадка могили нерозривно пов'язана із міфами про незліченні скарби Хмельницького. За народними переказами, перед смертю гетьман наказав заховати бочки із золотом та трофейною зброєю у підземних ходах, які сполучали його резиденцію в Суботові із фортецею в Чигирині.

Наразі ці тунелі завалені, що лише підігріває інтерес шукачів скарбів та додає містики постаті великого козацького лідера.