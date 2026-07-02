Про те, чим Марку Твену найбільше запам'яталася Одеса, розповідає WAS.

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Чим Марку Твену запам'яталася Одеса?

У 1867 році журналіст Марк Твен вирушив у шестимісячний круїз Середземним і Чорним морями. Подорож оплатив видавець газети Alta California, а її організатором став засновник сучасного туризму Томас Кук.

До Одеси пароплав прибув, щоб поповнити запаси вугілля. Однак місто справило на письменника сильне враження.

Зійшовши на берег, я ступив на мостові Одеси, і вперше після дуже довгої перерви нарешті відчув себе зовсім як вдома,

– писав Твен.

Марк Твен / Архівне фото

Найбільше письменника здивувало те, наскільки Одеса була схожа на американські міста. Він захоплювався "красивими широкими вулицями", невисокими охайними будинками, жвавим рухом, крамницями та навіть пилом, який, за його словами, був "немов привіт з милої серцю батьківщини".

"Куди не глянь, вправо, вліво, – всюди перед нами Америка!", – згадував письменник.

Втім, це відчуття швидко зникло. Побачивши церкву з незвичним куполом і кучера в традиційному одязі, Твен зрозумів, що опинився далеко від дому.

Купол церкви увінчаний струнким шпилем і закруглюється до основи, нагадуючи перевернуту ріпу, а на кучері надіто щось на зразок довгої нижньої спідниці без обручів. Все це закордонне, і екіпажі теж виглядають незвично,

– писав Твен.

Марк Твен в Одесі відчув себе "як вдома" / Фото Unsplash

Пароплав залишався в Одесі лише добу. Прочитавши в путівниках, що в місті "абсолютно нічого оглядати", письменник вирішив просто блукати вулицями. Він гуляв базарами, розглядав місцевих жителів, дивувався одягу селян із навколишніх сіл і "в довершення всіх задоволень досхочу наїлися морозивом".

Під час усієї подорожі Твен надсилав до редакції дорожні нотатки. Згодом вони стали основою книги "Простаки за кордоном, або Шлях нових паломників", яка за життя автора стала його найбільшим бестселером.