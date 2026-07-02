О том, чем Одесса больше всего запомнилась Марку Твену, рассказывает WAS.

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Чем Одесса запомнилась Марку Твену?

В 1867 году журналист Марк Твен отправился в шестимесячный круиз по Средиземному и Черному морям. Путешествие оплатил издатель газеты Alta California, а его организатором стал основатель современного туризма Томас Кук.

В Одессу пароход прибыл, чтобы пополнить запасы угля. Однако город произвел на писателя сильное впечатление.

Спустившись на берег, я ступил на мостовые Одессы и впервые после очень долгого перерыва наконец почувствовал себя совсем как дома,

– писал Твен.

Марк Твен / Архивная фотография

Больше всего писателя удивило то, насколько Одесса была похожа на американские города. Он восхищался "красивыми широкими улицами", невысокими ухоженными домами, оживленным движением, магазинами и даже пылью, которая, по его словам, была "словно привет от милой сердцу родины".

"Куда ни глянь, вправо, влево, – повсюду перед нами Америка!", – вспоминал писатель.

Впрочем, это ощущение быстро исчезло. Увидев церковь с необычным куполом и кучера в традиционной одежде, Твен понял, что оказался далеко от дома.

Купол церкви увенчан стройным шпилем и закругляется к основанию, напоминая перевернутую репу, а на кучере надето нечто вроде длинной нижней юбки без обручей. Все это зарубежное, и экипажи тоже выглядят необычно,

– писал Твен.

Марк Твен в Одессе почувствовал себя "как дома" / Фото Unsplash

Пароход оставался в Одессе всего сутки. Прочитав в путеводителях, что в городе "абсолютно нечего смотреть", писатель решил просто бродить по улицам. Он гулял по базарам, разглядывал местных жителей, удивлялся одежде крестьян из окрестных деревень и "в довершение всех удовольствий вволю наелся мороженым".

На протяжении всего путешествия Твен присылал в редакцию путевые заметки. Впоследствии они легли в основу книги "Простаки за границей, или Путь новых паломников", которая при жизни автора стала его самым большим бестселлером.