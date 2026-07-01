Про те, чому брови та вії "Мони Лізи" не збереглися до наших днів, розповідає Mental Floss.

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Чому у "Мони Лізи" немає брів і вій?

Цілком ймовірно, що, працюючи над "Моною Лізою", Леонардо да Вінчі орієнтувався на модні тенденції Італії 16 століття. В той час жінки часто вищипували або навіть голили брови. Тому Ліза Герардіні, яку вважають моделлю для картини, могла бути зображена без брів саме з цієї причини.

Утім, у 2007 році французький фотограф та інженер Паскаль Котте поставив цю версію під сумнів. Використавши запатентовану камеру з роздільною здатністю 240 мільйонів пікселів, він заявив, що виявив на обличчі Джоконди ледь помітний контур волоска брови. Це може свідчити про те, що да Вінчі все ж намалював брови.

"Мона Ліза" / Картина Леонардо да Вінчі

На думку дослідника, зберігся лише один волосок, адже да Вінчі наніс глазур на більшу частину картини, а потім додавав дрібні деталі поверх неї. Згодом саме верхній шар став найбільш уразливим, а численні реставрації могли випадково стерти брови та вії.

Якщо уважно придивитися до ока Мони Лізи, можна чітко побачити, що тріщини навколо ока дещо зникли, і це можна пояснити тим, що одного дня куратор або реставратор очистив око, а під час очищення, ймовірно, видалив вії та брову,

– пояснив Котте в коментарі виданню The Telegraph у 2007 році.

У 2004 році Котте отримав від Лувру дозвіл дослідити "Мона Лізу" й навіть тимчасово вийняти її зі скляної вітрини, щоб сфотографувати. Понад 3 000 годин аналізу зібраних даних, за його словами, дали змогу візуалізувати інші шари картини.

Дослідник також стверджував, що да Вінчі спершу намалював ширшу усмішку, змінив положення двох пальців лівої руки моделі та зобразив ковдру, яка майже повністю зникла.