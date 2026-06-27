Про те, яке ім'я при народженні отримав Наполеон I Бонапарт, пише History.

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Наполеона Бонапарта при народженні звали інакше

Майбутній імператор народився на Корсиці 15 серпня 1769 року під ім'ям Наполеоне ді Буонапарте – через 15 місяців після того, як острів перейшов під владу Франції від Генуезької республіки.

Його батьки – Карло Марія ді Буонапарте та Летиція Рамоліно – виступали проти французького панування. Втім, після придушення опору Карло почав співпрацювати з владою Франції.

Де розташований острів Корсика: дивіться на карті

У дев'ятирічному віці Наполеоне, якого вдома називали Набуліо, вирушив навчатися до материкової Франції. Там він навчився вільно розмовляти французькою мовою, однак так і не позбувся корсиканського акценту, через який, як подейкують, над ним кепкували як однокласники, так і згодом його власні солдати.

У юності Наполеон підтримував ідею незалежності Корсики. У своїх працях він критикував французьке панування та писав про "співвітчизників, скутих ланцюгами". Однак після початку Французької революції його погляди поступово змінилися, а остаточний розрив із батьківщиною стався у 1793 році, коли через політичний конфлікт родина була змушена залишити острів.

Наполеон I Бонапарт / Портрет імператора

Через три роки, після одруження з Жозефіною де Богарне, він вирішив надати своєму імені більш французького звучання. Саме тоді Наполеоне ді Буонапарте перетворився на Наполеона Бонапарта – з імені зникла друга літера "е", а з прізвища – літера "у".