Вареники – одна із тих страв, яку дуже люблять українці. Не дивно, що наша держава в топі лідерів за статистикою замовлень вареників у додатку доставки їжі.

Напередодні Дня вареників, який був 8 жовтня, компанія Glovo проаналізувала річну статистику замовлень цієї традиційної української страви у світі. За останні 12 місяців користувачі зробили 1,266,170 замовлень вареників, пише 24 Канал.

Де найчастіше замовляють вареники?

Відповідно до статистики, це на 19,5% більше, ніж торік. Україна входить у топ-3 країн за кількістю замовлень – 273 тисячі порцій. Попереду лише Польща (483 тисячі) і Грузія (375 тисяч). Також вареники активно замовляють у Казахстані (43 тисячі) та Киргизстані (27 тисяч).



Де найчастіше замовляють вареники / Інфографіка Glovo

Через Glovo вареники можна замовити у понад 8 500 закладах світу, з яких 3 197 – в Україні. Найбільше ресторанів із варениками в Україні (37%), Польщі (34%) та Казахстані (7%).

Скільки коштують вареники?

Середня вартість порції вареників в Україні становить 2,9 євро, у Польщі – 4,7 євро, у Грузії – 7,9 євро. Найдорожчі українські вареники – із камбалою, голландським соусом і ікрою форелі з ресторану Babo Gardens (15,10 євро).



Скільки коштують вареники / Інфографіка Glovo

Найдешевші – класичні з картоплею та грибами з мережі Tavria V (0,14 євро). У світі ж найдорожчий варениковий набір – Dumplings Party for 4 з ресторану Dumpling Station Alvalade у Португалії за 37 євро.

У рейтинзі українських міст за любов'ю до вареників Київ традиційно лідирує з часткою 53% усіх замовлень по країні, за ним – Львів (9%) і Дніпро (8%). У топі смаків – вареники з картоплею (20%), з м’ясом (8%) та з вишнями (7%).

Популярність цих начинок залишається незмінною роками.

Як іноземці реагують на українську кухню?

Британець Джейкоб спробував деруни вперше у житті. Його схвальний подив був красномовніший за будь-які слова.

Також він запевнив, що страва дуже смачна, про що навіть сказав українською.

