ШІ сказав, які книги Дена Брауна вважає переоціненими: дісталося культовому бестселеру

22 червня свій 61-й день народження відзначає один із найвідоміших сучасних письменників у світі Ден Браун. Його книги перекладені десятками мов світу, а наклад проданих примірників вимірюється мільйонами.

Проте й критиків у автора романів "Код да Вінчі" й "Янголи та демони" не бракує, зокрема його творчість подекуди називають "переоціненою". Ми спитали у ChatGPT які книги Дена Брауна та чому він вважає переоціненими. Що відповів штучний інтелект – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Переоцінені романи Дена Брауна на думку ШІ

Чат-бот ChatGPT назвав переоціненими одразу 3 книги письменника. При цьому він видав 7 романів та 1 книгу для дітей. І найперша історія, яка на думку ШІ отримала більше уваги, ніж на це заслуговувала – бестселер "Код да Вінчі". ШІ відзначає, що історичні факти у книзі перекручено або ж спрощено, а успіх забезпечила скандальність книги.

Багато хто вважає, що гучний успіх книги більше завдячує скандальності теми (Ісус, Марія Магдалина, змови церкви), ніж літературним якостям,

– каже ШІ.

Нагадаємо, що ця книга, котра є найпопулярнішою серед романів Брауна, отримала різку критику від представників Католицької Церкви та інших релігійних організацій. Також критикували вони й екранізацію фільму з Томом Генксом у головній ролі, котра вийшла у 2006 році. Під тиском духовенства фільм був заборонений до показу у кінотеатрах Львова.



"Код да Вінчі", обкладинка українського видання / Фото КСД

Ще одна переоцінена, на думку ШІ, книга – "Інферно". Це четвертий роман із серії історій про професора Роберта Ленґдона, котрий оповідає про загадковий вірус, створений мільярдером, котрий був зациклений на ідеї боротьби з перенаселенням планети. На думку ChatGPT, роман перенасичений сюжетними поворотами, загадки є надуманими, а драматизм – штучним. Натомість кінцівка – розчаровує.

І третій роман, який на думку ШІ отримав забагато уваги, – "Втрачений символ". У цій книзі Ленґдон розслідує злочин у Капітолії – посеред залу він знаходить відрубану руку свого друга. Роман насичений історією масонства. Ця книга була наступною у серії після "Коду да Вінчі" й масони не викликали такого "вау-ефекту", як альтернативна історія Ісуса та Марії Магдалини, а прийоми та кліше залишилися незмінними.

У березні 2025 року Ден Браун анонсував нову книгу, котра буде 6-ю в серії розповідей про Роберта Ленґдона. Роман "Секрет секретів" уже доступний для передзамовлення, проте, ймовірно, українською мовою він з'явиться не раніше, ніж наступного року.