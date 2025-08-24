24 серпня Україна відзначає День проголошення незалежності. Зараз наша держава вкотре доводить своє право на самостійне існування та суверенітет.

У 2025 році Україна відзначає 34 роки незалежності. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Як День незалежності святкували у 1991 році?

24 роки тому цей день був по-особливому святковим, адже він був свідченням того, що боротьба, яка тривала так багато років не була марною. Це була велика перемога для діячів того часу. Серед фундаторів нашої незалежності – В'ячеслав Чорновіл та Левко Лук'яненко. Здається, вони були особливо щасливі 24 серпня 1991 року.



В'ячеслав Чорновіл під час проголошення незалежності / Фото Голосу України

В цей день у Верховну Раду занесли особливий прапор. Фактично, тоді повернули на законне місце наш жовто-блакитний стяг.



Прапор України у Верховній Раді / Фото Голосу України

Під стінами будівлі у цей день збирались небайдужі – ті, хто розділяв ідею незалежності України та її існування як окремої держави, а не частини тоталітарного монстра, яким був СРСР. Людей було дуже багато, адже всі розуміли: починається нова епоха та хотіли стати частиною великого початку.



Люди очікують проголошення незалежності / Фото Вечірній Київ

Україна стала незалежною, однак нашу державу чекав ще дуже довгий шлях становлення, який ми проходимо і зараз. Саме за можливість дивитись на українські прапори над нашими містами борються Сили оборони на лінії фронту і саме задля цього тил має теж робити все можливе.

