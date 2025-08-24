Перший День незалежності: як Україна святкувала його у 1991 році
- Україна відзначає День проголошення незалежності 24 серпня, святкуючи свою незалежність від 1991 року.
- До Києва з Канади доставлять унікальні артефакти Симона Петлюри, які стануть частиною історичного проєкту.
- У 1991 році жовто-блакитний прапор повернули на законне місце у Верховній Раді, що стало символом нової епохи в історії України.
24 серпня Україна відзначає День проголошення незалежності. Зараз наша держава вкотре доводить своє право на самостійне існування та суверенітет.
У 2025 році Україна відзначає 34 роки незалежності. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.
Дивіться також У Дніпрі є вулиця, яку за понад 200 років ні разу не перейменовували: яка її назва та історія
Як День незалежності святкували у 1991 році?
24 роки тому цей день був по-особливому святковим, адже він був свідченням того, що боротьба, яка тривала так багато років не була марною. Це була велика перемога для діячів того часу. Серед фундаторів нашої незалежності – В'ячеслав Чорновіл та Левко Лук'яненко. Здається, вони були особливо щасливі 24 серпня 1991 року.
В'ячеслав Чорновіл під час проголошення незалежності / Фото Голосу України
В цей день у Верховну Раду занесли особливий прапор. Фактично, тоді повернули на законне місце наш жовто-блакитний стяг.
Прапор України у Верховній Раді / Фото Голосу України
Під стінами будівлі у цей день збирались небайдужі – ті, хто розділяв ідею незалежності України та її існування як окремої держави, а не частини тоталітарного монстра, яким був СРСР. Людей було дуже багато, адже всі розуміли: починається нова епоха та хотіли стати частиною великого початку.
Люди очікують проголошення незалежності / Фото Вечірній Київ
Україна стала незалежною, однак нашу державу чекав ще дуже довгий шлях становлення, який ми проходимо і зараз. Саме за можливість дивитись на українські прапори над нашими містами борються Сили оборони на лінії фронту і саме задля цього тил має теж робити все можливе.
До слова, до Києва з Канади доставлять унікальні артефакти Симона Петлюри, які стануть частиною історичного проєкту. Артефакти збереглися завдяки українській діаспорі в Канаді, яка створила архів з 4 тисяч унікальних предметів після втрати Україною державності.