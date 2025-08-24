24 августа Украина отмечает День провозглашения независимости. Сейчас наше государство в очередной раз доказывает свое право на самостоятельное существование и суверенитет.

В 2025 году Украина отмечает 34 года независимости. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Как День независимости праздновали в 1991 году?

24 года назад этот день был по-особенному праздничным, ведь он был свидетельством того, что борьба, которая длилась так много лет не была напрасной. Это была большая победа для деятелей того времени. Среди основателей нашей независимости – Вячеслав Чорновил и Левко Лукьяненко. Кажется, они были особенно счастливы 24 августа 1991 года.



Вячеслав Чорновил во время провозглашения независимости / Фото Голоса Украины

В этот день в Верховную Раду занесли особый флаг. Фактически, тогда вернули на законное место наш желто-голубой флаг.



Флаг Украины в Верховной Раде / Фото Голоса Украины

Под стенами здания в этот день собирались неравнодушные – те, кто разделял идею независимости Украины и ее существования как отдельного государства, а не части тоталитарного монстра, которым был СССР. Людей было очень много, ведь все понимали: начинается новая эпоха и хотели стать частью великого начала.



Люди ожидают провозглашения независимости / Фото Вечерний Киев

Украина стала независимой, однако наше государство ждал еще очень долгий путь становления, который мы проходим и сейчас. Именно за возможность смотреть на украинские флаги над нашими городами борются Силы обороны на линии фронта и именно для этого тыл должен тоже делать все возможное.

