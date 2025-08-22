Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Андрея Наджосу во время круглого стола в Укринформе, посвященного 105 годовщине битвы под Варшавой.

Смотрите также Вредит нам и искажает историю: историк развеял самый большой миф об Украине

Что известно об артефактах Петлюры, которые везут в Киев?

В Киев из Канады везут посмертную маску и печатную машинку Симона Петлюры. Артефакты уже пересекли границу и вскоре пройдут таможенный контроль.

Наджос подчеркнул, что этот груз "очень важен". В сотрудничестве с Департаментом защиты культурного наследия они планируют реализовать "хороший исторический проект".

Посмертная маска и печатная машинка Петлюры / Фото Ивана Хомы

По словам заместителя министра культуры, в Канаде было обнаружено 4 тысячи уникальных предметов. Этот архив создала украинская диаспора после потери Украиной государственности. Именно благодаря усилиям эмигрантов сохранились эти редкие артефакты.

Наджос добавил, что перед тем как отправить посмертную маску и печатную машинку Петлюры, в Канаду выезжали украинские специалисты. Они провели описание и фиксацию артефактов.

"Мы планируем, возможно, уже в начале сентября сделать эту общую историю публичной", – отметил Наджос.

Напомним, Симон Петлюра занимал должность генерального секретаря по военным делам в Генеральном секретариате Украинской Центральной Рады и был главным атаманом армии Украинской Народной Республики и возглавлял Директорию УНР.

25 мая 1926 года его застрелил в Париже на перекрестке улицы Расин и бульвара Сен-Мишель Самуил Шварцбард. Многие исторические исследования указывают на то, что за этим убийством стояли советские спецслужбы.