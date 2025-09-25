25 вересня у світі відзначають доволі нетипове свято – День одного чудового хіта. Це свого роду данина авторам єдиної і доволі популярної пісні або ж авторам одного хіта.

Часто артисти одного хіта мають не одну пісню чи навіть альбом у своєму репертуарі, проте все ж відомі лише однією чи двома. Добірку українських артистів одного хіта створив 24 Канал.

Хто в Україні є виконавцем одного хіта?

Цю пісню знає чи не кожен українець – і майже в кожному місті її співають вуличні музиканти. І це хіт гурту Мотор'ролла – "Восьмий колір". Гурт з Хмельницького записав кілька студійний альбомів і чимало треків, проте на широкий загал вони відомі лише цим треком.

Мотор'ролла – "Восьмий колір": дивіться відео

Ще один гурт, цього разу з Прикарпаття. Їхня пісня була гімном Помаранчевої революції та навіть звучала зі сцени Євробачення. Звісно, мова йде про Ґринджоли та їхню пісню "Разом нас багато". Після хвилі популярності і провалу на Євробаченні кар'єра музикантів пішла на спад і відомі вони тільки "помаранчевим гімном".

Ґринджоли – "Разом нас багато": дивіться відео

Чи чули ви пісню про безногого коника, якого купила мама? Якщо ви не знаєте, про що йдеться – це фактично сюжет пісні "Купила мама коника" від гурту Шао? Бао!

Хоч музиканти з Дніпра працюють і до сьогодні, та все ж відомі вони на загал тільки цим хітом.

Шао? Бао! – "Купила мама коника": дивіться відео

Здається, у сьогоднішній добірці будуть тільки гурти. Однак у перелік авторі одного хіта також входять іще одні представники Прикарпаття – гурт Фліт та їхня панк-рок епопея про їжачка. Оскільки відео заборонене для відтворення на інших вебсайтах, то переглянути його можна тут.

І завершує сьогоднішню добірку теж гурт. Цей колектив став справжньою сенсацією у 2021 році та отримав шалену популярність як в Україні, так і далеко за її межами. Однак, на жаль, донині представників України на Євробаченні 2021 Go-A знають тільки за піснею Shum. Колектив випустив ще кілька пісень, але вони не мали схожого успіху.

Go-A – Shum: дивіться відео

Звісно, по своїй суті такий список є дещо суб'єктивним, оскільки фанати конкретних виконавців знають точно більше, ніж 1 хіт.

