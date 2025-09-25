Які українські артисти є виконавцями одного хіта
- 25 вересня у світі відзначають День одного чудового музичного хіта.
- В Україні є кілька артистів, яких можна назвати виконавцями одного хіта.
25 вересня у світі відзначають доволі нетипове свято – День одного чудового хіта. Це свого роду данина авторам єдиної і доволі популярної пісні або ж авторам одного хіта.
Часто артисти одного хіта мають не одну пісню чи навіть альбом у своєму репертуарі, проте все ж відомі лише однією чи двома. Добірку українських артистів одного хіта створив 24 Канал.
Хто в Україні є виконавцем одного хіта?
Цю пісню знає чи не кожен українець – і майже в кожному місті її співають вуличні музиканти. І це хіт гурту Мотор'ролла – "Восьмий колір". Гурт з Хмельницького записав кілька студійний альбомів і чимало треків, проте на широкий загал вони відомі лише цим треком.
Мотор'ролла – "Восьмий колір": дивіться відео
Ще один гурт, цього разу з Прикарпаття. Їхня пісня була гімном Помаранчевої революції та навіть звучала зі сцени Євробачення. Звісно, мова йде про Ґринджоли та їхню пісню "Разом нас багато". Після хвилі популярності і провалу на Євробаченні кар'єра музикантів пішла на спад і відомі вони тільки "помаранчевим гімном".
Ґринджоли – "Разом нас багато": дивіться відео
Чи чули ви пісню про безногого коника, якого купила мама? Якщо ви не знаєте, про що йдеться – це фактично сюжет пісні "Купила мама коника" від гурту Шао? Бао!
Хоч музиканти з Дніпра працюють і до сьогодні, та все ж відомі вони на загал тільки цим хітом.
Шао? Бао! – "Купила мама коника": дивіться відео
Здається, у сьогоднішній добірці будуть тільки гурти. Однак у перелік авторі одного хіта також входять іще одні представники Прикарпаття – гурт Фліт та їхня панк-рок епопея про їжачка. Оскільки відео заборонене для відтворення на інших вебсайтах, то переглянути його можна тут.
І завершує сьогоднішню добірку теж гурт. Цей колектив став справжньою сенсацією у 2021 році та отримав шалену популярність як в Україні, так і далеко за її межами. Однак, на жаль, донині представників України на Євробаченні 2021 Go-A знають тільки за піснею Shum. Колектив випустив ще кілька пісень, але вони не мали схожого успіху.
Go-A – Shum: дивіться відео
Звісно, по своїй суті такий список є дещо суб'єктивним, оскільки фанати конкретних виконавців знають точно більше, ніж 1 хіт.
А тим часом хіти пише ШІ
Під псевдонімом Amaya Roma, "авторки" хітів "Zero" та "Ніч" вийшла нова пісня – "Караоке". І вона віруситься в українському сегменті інтернету.
Проте пісні, згенеровані Штучним інтелектом з'являються на лейблі Tbilisi Records, який просуває в основному маловідомих російськомовних виконавців та веде сторінки в соцмережах, які заборонені в Україні.
Водночас достеменно невідома країна походження лейблу.