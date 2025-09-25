25 сентября в мире отмечают довольно нетипичный праздник –День одного замечательного хита. Это своего рода дань авторам единственной и довольно популярной песни или же авторам одного хита.

Часто артисты одного хита имеют не одну песню или даже альбом в своем репертуаре, однако все же известны только одной или двумя. Подборку украинских артистов одного хита создал 24 Канал.

Интересно Сеть снова разрывает хит от Искусственного интеллекта: что известно о песне и ее происхождении

Кто в Украине является исполнителем одного хита?

Эту песню знает едва ли не каждый украинец – и почти в каждом городе ее поют уличные музыканты. И это хит группы Мотор'ролла – "Восьмой цвет". Группа из Хмельницкого записала несколько студийный альбомов и немало треков, однако широкой общественности они известны только этим треком.

Мотор'ролла – "Восьмой цвет": смотрите видео

Еще одна группа, на этот раз из Прикарпатья. Их песня была гимном Оранжевой революции и даже звучала со сцены Евровидения. Конечно, речь идет о Грынджолах и их песне "Разом нас багато". После волны популярности и провала на Евровидении карьера музыкантов пошла на спад и известны они только "оранжевым гимном".

Гринджолы – "Разом нас багато": смотрите видео

Слышали ли вы песню про безногого конька, которого купила мама? Если вы не знаете, о чем идет речь – это фактически сюжет песни "Купила мама коника" от группы Шао? Бао!

Хотя музыканты из Днепра работают и сегодня, и все же известны они в целом только этим хитом.

Шао? Бао! – "Купила мама коника": смотрите видео

Кажется, в сегодняшней подборке будут только группы. Однако в перечень авторов одного хита также входят еще одни представители Прикарпатья – группа Флит и их панк-рок эпопея о ежике. Поскольку видео запрещено для воспроизведения на других вебсайтах, то посмотреть его можно посмотреть здесь.

И завершает сегодняшнюю подборку тоже группа. Этот коллектив стал настоящей сенсацией в 2021 году и получил бешеную популярность как в Украине, так и далеко за ее пределами. Однако, к сожалению, по сей день представителей Украины на Евровидении 2021 Go-A знают только по песне Shum. Коллектив выпустил еще несколько песен, но они не имели похожего успеха.

Go-A – Shum: смотрите видео

Конечно, по своей сути такой список является несколько субъективным, поскольку фанаты конкретных исполнителей знают точно больше, чем 1 хит.

А тем временем хиты пишет ИИ