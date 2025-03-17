Ці 5 фактів про День Святого Патрика змінять ваше уявлення про свято

День Святого Патрика – це яскраве та веселе свято, яке щороку відзначають 17 березня в Ірландії та багатьох інших країнах світу. Воно пов’язане з парадами, зеленим кольором, пивом та вшануванням ірландської культури.

Проте не всі знають цікаві подробиці про цей день. 24 Канал розповідає про п'ять найцікавіших фактів про День Святого Патрика.

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Святий Патрик не був ірландцем

Попри те, що його вважають засновником християнства в Ірландії, Святий Патрик народився у Британії близько 390 року. У 16 років його викрали ірландські пірати та змусили працювати пастухом. Через кілька років він утік до Британії, але згодом повернувся в Ірландію як місіонер. Вважається, що саме він поширив християнство на острові.

Святий Патрик був родом з Британії / Фото Unsplash

Перший парад відбувся не в Ірландії

Хоча День Святого Патрика є національним святом Ірландії, перший парад на його честь пройшов у США. 17 березня 1601 року в іспанській колонії на території сучасної Флориди місцеві ірландські солдати організували святкову ходу, щоб вшанувати свою культуру та традиції.

Чикаго забарвлює річку в зелений

Щороку в День Святого Патрика у Чикаго річка стає яскраво-зеленою. Цю традицію започаткували у 1962 році. Для цього використовують приблизно 20 кілограмів рослинного барвника, і вже за 45 хвилин вода набуває святкового відтінку. Скільки часу річка залишатиметься зеленою, залежить від погоди та напрямку вітру.

У Чикаго річка стає зеленою у День Святого Патрика / Фото Unsplash

Синій – первинний колір свята

Хоча сьогодні День Святого Патрика асоціюється із зеленим кольором, раніше основним кольором свята був синій. Давні кельти використовували синю фарбу у військових ритуалах, а королівські особи носили сині мантії. Лише у XVIII столітті зелений колір став символом свята завдяки трилиснику, який, за легендою, Святий Патрик використовував для пояснення Святої Трійці.

Guinness та рекорди споживання пива

Святкування Дня Святого Патрика неможливо уявити без традиційного ірландського пива. Щороку у цей день у всьому світі випивають приблизно 13 мільйонів пінт Guinness (це понад 7,4 мільйона літрів). У США це свято займає четверте місце за рівнем споживання алкоголю.

В День Святого Патрика випивають кілька мільйонів літрів пива Guinness / Фото Unsplash

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