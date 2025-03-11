Тому "Довбуш" є наймасштабніших і найдорожчих проєктів в історії української кіноіндустрії. Цікаві факти про цей фільм розповідає 24 Канал з посиланням на RecapUA.

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Цікаві факти про фільм "Довбуш"

У наймасовішій сцені фільму взяли участь аж 498 акторів. Разом з членами знімальної групи на знімальному майданчику перебували 596 осіб.

Над декораціями для фільму працювали 196 людей з відділу мистецтв. Багато локацій будували з нуля. І такі локації, як дерев'яний міст і гірська хата досі існують.

Першими фільм побачили військовослужбовці Збройних Сил України, а якщо точніше – бригади, котра має ім'я легендарного Олекси Довбуша. Мова йде про 68-му окрему єгерську бригаду. Автори фільму Максим Асадчий та Олесь Санін організували показ для військовослужбовців неподалік лінії фронту з дотриманням заходів безпеки.



Кадр з фільму "Довбуш" / Фото Film UA

Повномасштабна війна вплинула і на саму команду, яка працювала над фільмом. 70 членів знімальної групи зараз служать у Збройних Силах. На жаль, 6 – загинули, а 7 – зниклі безвісти. Зокрема загинув актор Яків Ткаченко, який воював у лавах 128-ї бригади ТРО.