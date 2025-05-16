Сцена зламалась, букмекери зазнали краху: цікаві факти про тріумф Руслани на Євробаченні

Уночі 16 травня 2004 року в турецькому Стамбулі відгримів фінал Євробачення. Переможницею конкурсу стала Руслана, а Україна отримала право приймати ювілейний, 50-ий конкурс.

Тоді українські "Дикі танці" підкорили Європу, а Україна вперше тріумфувала на головному пісенному конкурсі світу. Яким був шлях Руслани до тріумфу – розповідає 24 Канал.

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Аутсайдер у ставках букмекерів

Напередодні конкурсу букмекери оцінювали шанси на перемогу України вкрай низько. Руслана тривалий час була утсайдером. Водночас перемогу пророкували тоді Сербії і Чорногорії, Швеції, Греції та Бельгії.

У 2004 році вперше на Євробаченні відбувся півфінал. Відповідно до правил конкурсу, країни, які увійшли до десятки найкращих попереднього року та "Велика четвірка" у вигляді Великої Британії, Франції, Іспанії та Німеччини проходили у фінал автоматично. Тому Руслана й представники ще 21 країни у півфіналі змагалися за 10 місць у фіналі.

І тоді виступ української представниці неабияк вразив і публіку, і букмекерів. Шанси на перемогу Руслани зросли, але букмекери все ще залишалися обережними і головною претенденткою на тріумф її не називали.

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У підсумку 8 країн віддали Руслані найвищі бали, а загалом вона отримала 280 балів та перемогла.

Сцена не витримала

На репетиції фіналу конкурсу сцена, котру зробили з надміцного скла, не витримала танців Руслани і її команди, тому дала тріщину. Організаторам довелося терміново проводити ремонтні роботи і зміцнювати сцену, аби в прямому ефірі такого не трапилося.

Руслана задала тренд

Зараз спів й активні танці на сцені – не дивина для Євробачення. Однак у 2004 році Руслана зробила те, чого не робив ніхто – поєднувала вокал і складну для дихання хореографію. Ба більше, після її тріумфу на сцені конкурсу побільшало етнічних звучань.

Перемога має ціну

Концерти, гастролі, фанати, популярність – це все Руслана отримала після перемоги на конкурсі. "Дикі танці" стали справжнім хітом.

Однак пізніше співачка згадувала, що це був надзвичайно важкий період, адже всі виступи та концерти були величезним фізичним навантаженням. Зокрема Руслана каже, що саме через той період навантажень, на жаль, не може мати дітей.

Фаворитка і досі

Руслана і долсі залишається легендою Євробачення. Зокрема напередодні Євробачення 2025 представниця Данії Сісал сказала, що це її улюблена пісня з конкурсу. Також про Руслану згадують представники інших країн. Наприклад, Швеції та Литви.

Для багатьох цьогорічних учасників конкурсу Руслана символізує початок любові до Євробачення, на яке цьогоріч вони потрапили.