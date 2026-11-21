Антон розповів, як народилася ідея Нокса, чим особлива третя частина "Таємниці Дукосової вежі" та як книжки допомагають дітям зацікавитися читанням. Також автор пояснив, як проєкт підтримує дітей загиблих українських військових і яким бачить майбутнє свого персонажа.

Діти дедалі більше часу проводять у смартфонах, і батькам буває непросто зацікавити їх звичайними книжками. Український розробник Антон Хуснутдінов вирішив не боротися з гаджетами, а використати їх як частину читання. Так з'явився Нокс – персонаж, який оживає на сторінках завдяки доповненій реальності. Нещодавно вийшла вже третя частина його пригод – "Нокс. Таємниці Дукосової вежі".

Для 24 Каналу Антон Хуснутдінов розповів, як ідея комп'ютерної гри перетворилася на цілий книжковий всесвіт, чим особлива нова історія та як інтерактив допомагає дітям зацікавитися читанням. Також автор поділився планами створити мультфільм, гру та власне шоу з Ноксом.

Ноксу вже 15 років. Але він народився не як персонаж книжки, а як герой комп'ютерної гри. Як виникла ідея створити цей всесвіт і чому зрештою ви вирішили перетворити його на книжкову історію?

Ноксу справді вже 15 років, але повноцінно рахувати його історію можна з 2019 року. До цього він існував як ідея та проєкт. Я створив невелику гру, показував її друзям, однокурсникам і знайомим, запитував їхню думку про персонажа та саму концепцію.

Спочатку я хотів реалізувати Нокса як гру, а згодом навіть як повнометражний мультфільм. Однак у мене не було достатньо ресурсів і знань, щоб втілити все задумане.

У 2018 році почала активно розвиватися технологія доповненої реальності. Вона стала доступнішою, зокрема завдяки смартфонам. Тоді я подумав: чому б не взяти ідею гри, адаптувати її сценарій для дитячої книжки й використати свої знання в технологіях, щоб створити щось незвичайне?

Я не вважаю себе професійним письменником, тому хотів виділити проєкт саме технологічно.

Так виник мікс звичайної книжкової історії та доповненої реальності. У 2019 році я представив Нокса, і людям ця ідея дуже сподобалася. Так з'явився книжковий напрямок.

Чому вирішили зробити історію саме дитячою?

Тут було декілька причин. Одного разу я пішов у дитячий магазин шукати подарунок для хрещениці. Мене здивувало, наскільки бідним був вибір дитячої літератури. У деяких книжках була велика картинка і лише два – три речення.

Я пам'ятаю дитячі книжки зі свого дитинства – вони були значно товстішими, з повноцінними історіями. Тому мені захотілося створити щось цікавіше.

До того ж дорослі книжки не так часто містять ілюстрації, а в дитячій літературі картинки є практично на кожній сторінці. Я вирішив поєднати їх з інтерактивом.

Спочатку історія була більш підлітковою. У грі передбачалися логічні завдання, зокрема вихід персонажа з темниці, збирання певних предметів. Для дитячої книжки довелося адаптувати деякі моменти, але основна сюжетна лінія залишилася. Зокрема, історія про кохання Нокса до Ноксії та його прагнення її знайти.

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Чи були тоді в Україні подібні проєкти, які поєднували книжки та доповнену реальність?

Дуже мало. На той момент було, мабуть, до десяти таких книжок. Ми зустрічалися на фестивалях, знайомилися з іншими авторами та командами. Деякі з них уже закрилися.

Зараз я не так часто зустрічаю подібні книжки. Є окремі проєкти, але технологічно вони поки не завжди пропонують те, що робимо ми.

Тобто ви можете назвати себе одним із флагманів цього напрямку в українській дитячій літературі?

Якщо бути скромним, то так. Розробка таких проєктів дуже дорога, адже створення додатка потребує значних ресурсів. Зазвичай інтерактивними є лише п'ять – шість сторінок книжки.

Оскільки я сам розробник, мені в цьому плані простіше. У Нокса інтерактив є на кожній сторінці, у кожній сцені. Я називаю це повним інтерактивом. Саме це вирізняє наш проєкт серед інших книжок із доповненою реальністю.

Ви відповідаєте і за технологічну частину, і за художнє наповнення. Як себе позиціюєте – розробник, автор чи письменник?

Це мій власний проєкт. Є команда, яка допомагає з просуванням, бере участь у фестивалях та інших організаційних процесах. Але розробка – це переважно моя робота.

Я називаю себе просто автором персонажа. Не можу назвати себе письменником. В Україні є дуже багато талановитих літераторів, і я не вважаю, що написана мною книжка автоматично дає мені право так себе позиціювати.

Антон Хуснутдінов і Нокс / фото надані автором

Що нового у третій частині Нокса

Нещодавно вийшла третя книжка "Нокс. Таємниці Дукосової вежі". Чим вона відрізняється від попередніх частин?

Якщо говорити про сюжет, це продовження історії. У першій книжці були певні нелогічні моменти, адже спочатку це був експеримент. Я тоді ще не мав чіткого розуміння, як розвиватиму всю історію. У новій частині деякі моменти пояснюються, певні сюжетні прогалини закриваються. Розвиток історії стає цікавішим і логічнішим.

У пресрелізі ви зазначили, що Нокс стикається із силою, яка може впливати навіть на найпотаємніші куточки його свідомості. Тобто в цій історії з'являється більш психологічна складова?

Так. Третя частина вже більше ґрунтується на сюжеті та ідеї мого майбутнього повнометражного фільму. Загалом я маю ідею на шість частин.

Те, про що ви говорите, стане однією з основних тем четвертої книжки. Нокс нарешті зіткнеться з істотою, яку персонажі вивільнили наприкінці першої частини. Тоді ще не було зрозуміло, що це таке. У наступних книжках ми поступово розкриватимемо її природу.

Четверта частина також буде книжкою?

Думаю, якщо я вже почав видавати книжки, то потрібно завершити цю лінійку. А вже потім або паралельно працювати над фільмами.

Ви свідомо закладаєте в дитячі історії моральні уроки? Чи це радше природна складова будь-якої казки?

Я роблю це спеціально, адже є певні речі в суспільстві та людській поведінці, які мене турбують. Наприклад, у третій книжці йдеться про істоту, яка здатна втілювати негативні думки. Люди накопичують у собі погані емоції, оточують себе ними, і зрештою це починає впливати на них самих, буквально з'їдати зсередини.

Ця істота має силу реалізовувати негативні думки. Тобто людина про щось погане думає, а істота може перетворити ці думки на реальність.

Мені хочеться донести ідею, що потрібно контролювати свої емоції, намагатися розуміти одне одного. Особливо зараз, коли ми живемо в умовах війни, негативних емоцій стало набагато більше.

У кожної книжки є і свій окремий меседж. Наприклад, у першій частині Нокс надто сильно довірився незнайомому персонажу, а той використав його у власних цілях. Це історія про те, що під час знайомства з новими людьми потрібно бути обачнішими. Не варто одразу вважати когось найкращим другом на все життя.

Щоб створювати такі історії та вкладати в них подібні сенси, потрібно бути емпатичною людиною. Ви можете назвати себе емпатом?

Думаю, так. Не знаю, добре це чи погано, адже йдеться про людські якості.

Чи може доповнена реальність повернути дітей до читання

Ви поєднали книжки з технологіями, хоча сьогодні батьки часто намагаються обмежувати час дітей у смартфонах. Чи не було суперечливих відгуків про те, що ви фактично пропонуєте дітям ще більше користуватися гаджетами?

За роки участі у фестивалях я чув дуже різні думки. Деякі батьки говорили: діти й так постійно сидять у телефонах, а тут ще й книжка змушує їх діставати смартфон. Я чудово розумію такі зауваження.

На щастя, позитивних відгуків значно більше. Мені особливо приємно, коли люди пишуть, що їхня дитина раніше не читала книжок, але після знайомства з нашим коміксом зацікавилася іншими коміксами та літературою.

Я не ставив собі за мету змусити дітей більше читати, але дуже радий, що проєкт має такий вплив.

До того ж діти вже користуються телефонами. Тому ми пропонуємо певний баланс – поєднуємо книжку та гаджет.

Є ще один важливий момент: завдяки інтерактиву, звукам і анімаціям діти, які ще не вміють добре читати, можуть почати знайомитися з історією. Вони чують, бачать, як персонажі оживають у додатку, і поступово залучаються до процесу.

У книжках є професійна озвучка, до якої долучилися відомі українські артисти. Попередню книгу "Нокс. Крізь свідомість" озвучив Валерій Харчишин, фронтмен гурту "Друга Ріка". В анімаційній адаптації цієї історії також заявлені Ярослав Чопик (Нокс) і Вікторія Ноздрачова (Ноксі), Тарас Тополя (Рокс). До озвучки нової героїні в третій частині приєдналась Анна Завальска. Як вдалося залучити їх до проєкту?

Я просто запропонував їм долучитися, розповів про ідею та сам проєкт. Вони підтримали цю інноваційну ініціативу, за що я їм дуже вдячний.

Ми також хотіли, щоб ця співпраця мала благодійну складову. Озвучення допомагає зробити книжку цікавішою та доступнішою для аудиторії, але я не ставлю собі за мету просувати Нокса лише завдяки відомим іменам.

Зірки, які долучились до озвучки Нокса / фото надані автором

Частину коштів від продажу книжки ви передаватимете на благодійність. Звідки виникла ця ініціатива і чому для вас важливо її продовжувати?

Ця ідея з'явилася ще у 2022 році. Тоді ми співпрацювали з гуртом "Антитіла". Вони служили у 135-му батальйоні ТрО, а також мають власний фонд підтримки дітей загиблих військових. Тарас Тополя озвучив нашу книжку ще наприкінці 2021 року.

Ми планували презентувати її на початку 2022-го, але після повномасштабного вторгнення, зрозуміло, вже було не до промоції. Коли з'явився фонд підтримки дітей загиблих військових "Антитіла", я спочатку передав йому частину книжок.

Пізніше ми домовилися з Валерієм Харчишиним, який також долучився до озвучення, що частину коштів від продажу його книжки передаватимемо фонду. Це були саме гроші, щоб фонд міг самостійно вирішувати, на що їх спрямувати.

Ми розпродали перший наклад, у 2024 році зробили передрук. І коли почали працювати над третьою книжкою, я подумав, що потрібно повторити цю ініціативу. Цього разу ми навіть збільшили відсоток – 35% від продажу спрямовуватимемо на благодійність.

Якими результатами продажів Нокса ви можете похвалитися? Скільки книжок уже вдалося реалізувати?

Першу книгу ми видали у 2019 році накладом 1000 примірників. У 2022 році її озвучили, а згодом зробили передрук ще 500 примірників. А комікс, який вийшов у 2021 році, розійшовся швидше. Останній примірник із кількох, що залишалися, я продав у квітні цього року.

У 2025 році в мене було менше можливостей брати участь у фестивалях, тому продажі дещо сповільнилися. Загалом продажі йдуть хвилями. Цікаво, що наприкінці 2022-го попит був значно більшим, ніж у 2024-му та 2025 роках.

У 2023 році я навіть відправляв книжки до Польщі.

Чи цікавляться Ноксом іноземні видавництва? Чи є перспективи перекладу та виходу на закордонні ринки?

Поки що іноземні видавництва до мене не зверталися. Але англійські переклади вже є – їх можна знайти на Amazon. Я самостійно займаюся цим напрямком. Нещодавно мені надіслали переклад третьої книжки англійською мовою, зараз він ще перебуває на етапі опрацювання.

Яким буде майбутнє Нокса: мультфільм, гра та власне шоу

Ви починали з ідеї комп'ютерної гри, згодом створили книжки. Тепер поговорімо про анімацію. Чи плануєте перетворити Нокса на повноцінного мультфільмового персонажа?

З анімацією все дуже складно, адже для цього потрібні великі бюджети та партнери – компанії, які могли б долучитися до реалізації. Я шукаю такі можливості, але поки не маю тих ресурсів, щоб створити анімацію в тому форматі, якого хотілося б.

Водночас є анімовані версії книжок. Одну ми зробили ще в березні 2022 року. Тоді я швидко підготував її, щоб діти могли безкоштовно подивитися історію. Якість, звичайно, не дуже висока, адже все робилося поспіхом і власними силами.

Також минулого року ми презентували анімовану версію, створену за допомогою штучного інтелекту. Це був проєкт MEGOGO, до якого ми долучилися. Перші дві книжки можна подивитися в анімованому форматі на платформі MEGOGO безкоштовно.

Яким ви бачите Нокса через п'ять років?

Передусім хочу завершити книжкову сюжетну лінію з усіх шести частин. Також хотілося б повноцінно запустити шоу з Ноксом, створити анімаційну версію та нарешті випустити гру.

Мене постійно запитують про гру ще з 2019 року. Наприклад, на фестивалі Fancon люди підходять і питають: "Ну що, де гра? Коли вже буде гра?"

Як Нокс оживає на сторінках книги / фото надані автором

Тобто гра так і не вийшла? Це була лише демонстраційна версія?

Так, у 2011 році це була невелика демоверсія, яку я показував лише своїм знайомим. Вона ще не була готова для широкої аудиторії. Мені тоді було 18 років, і це був радше навчальний проєкт, який я робив самостійно.

Ви фактично обрали книжковий напрямок замість гри, хоча саме з неї починалася історія Нокса. Чому не захотіли відмовитися від книжок і повернутися до початкової ідеї?

Я просто не люблю відмовлятися від своїх слів. Коли починав створювати книжки, одразу говорив, що планую шість частин. Тому не хочу кидати цю історію на півдорозі.

Ви також згадували про власне шоу з Ноксом. Що це за проєкт і для якої аудиторії він створений?

Це інформаційно-розважальне шоу для дітей та батьків. У нас уже є пілотна серія на MEGOGO. Ми змогли її відзняти завдяки гранту від Київської школи економіки.

Головна ідея – підвищувати інформаційну грамотність у суспільстві. На мою думку, з цим у нас є проблеми. Я бачу це навіть на фестивалях. Деякі люди не розуміють, як просканувати QR-код у книжці. А коли починаєш розповідати про доповнену реальність, для них це взагалі здається чимось неймовірним, хоча насправді це просто одна з функцій смартфона.

Також є проблема з фішингом, шахрайськими посиланнями та іншими загрозами в інтернеті. Тому я захотів створити проєкт, який допомагав би дітям і батькам краще орієнтуватися в цифровому світі.

У шоу є тривимірний персонаж Нокс і ведучий. Нокс потрапляє у світ людей, стикається з різними ситуаціями, а ведучий пояснює йому, що відбувається. Фактично через пригоди персонажа ми пояснюємо глядачам важливі речі. Перша серія присвячена фішингу. Нокс потрапляє в ситуацію, коли в одному з магазинів йому намагаються продати певні речі, використовуючи шахрайські схеми.

Чи плануєте знімати повноцінний сезон?

Пілотна серія має дуже хороші відгуки. Ми показуємо її у школах і на фестивалях, людям подобається формат. Але поки що я не знайшов фінансування, щоб зняти цілий сезон. Продовжую шукати можливості для реалізації цього задуму.

Але зараз ми зосереджені на третій книжці та нашій благодійній ініціативі.

Коли люди замовляють її, вони не лише отримують історію Нокса, а й підтримують дітей загиблих українських військових.

Ми обов'язково публікуватимемо відповідні звіти про передані кошти. Для мене важливо, щоб цей проєкт приносив користь не лише дітям, які читають книжки, а й тим, хто потребує підтримки.