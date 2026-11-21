Дети все больше времени проводят за смартфонами, и родителям бывает непросто заинтересовать их обычными книгами. Украинский разработчик Антон Хуснутдинов решил не бороться с гаджетами, а использовать их как часть процесса чтения. Так появился Нокс – персонаж, который оживает на страницах благодаря дополненной реальности. Недавно вышла уже третья часть его приключений – "Нокс. Тайны Дукосовой башни".

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Для 24 Канала Антон Хуснутдинов рассказал, как идея компьютерной игры превратилась в целую книжную вселенную, почему особенна новая история и как интерактив помогает детям заинтересоваться чтением. Также автор поделился планами создать мультфильм, игру и собственное шоу с Ноксом.

Ноксу уже 15 лет. Но он появился не как персонаж книги, а как герой компьютерной игры. Как возникла идея создать эту вселенную и и почему вы решили превратить ее в книжную историю?

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Ноксу действительно уже 15 лет, но полноценно отсчитывать его историю можно с 2019 года. До этого он существовал как идея и проект. Я создал небольшую игру, показывал ее друзьям, однокурсникам и знакомым, спрашивал их мнение о персонаже и самой концепции.

Сначала я хотел воплотить Нокса в игре, а позже даже в полнометражном мультфильме. Однако у меня не было достаточно ресурсов и знаний, чтобы реализовать все задуманное.

В 2018 году начала активно развиваться технология дополненной реальности. Она стала более доступной, в частности благодаря смартфонам. Тогда я подумал: почему бы не взять идею игры, адаптировать ее сценарий для детской книги и не использовать свои знания в области технологий, чтобы создать что-то необычное?

Я не считаю себя профессиональным писателем, поэтому хотел выделить проект именно с технологической точки зрения.

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Так возник микс обычной книжной истории и дополненной реальности. В 2019 году я представил Нокса, и людям эта идея очень понравилась. Так появилось книжное направление.

Почему решили сделать историю именно детской?

Здесь было несколько причин. Однажды я пошел в детский магазин искать подарок для крестницы. Меня удивило, насколько скудным был выбор детской литературы. В некоторых книжках была большая картинка и всего два – три предложения.

Я помню детские книги из своего детства – они были гораздо толще, с полноценными историями. Поэтому мне захотелось создать что-то более интересное.

К тому же взрослые книги не так часто содержат иллюстрации, а в детской литературе картинки есть практически на каждой странице. Я решил совместить их с интерактивными элементами.

Сначала история была больше ориентирована на подростков. В игре предполагались логические задачи, в частности, выход персонажа из темницы, сбор определенных предметов. Для детской книги пришлось адаптировать некоторые моменты, но основная сюжетная линия осталась. В частности, история о любви Нокса к Ноксии и его стремлении найти ее.

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Обратите внимание: приобрести детские книги о Ноксе можно по ссылке.

Были ли тогда в Украине подобные проекты, сочетающие книги и дополненную реальность?

Очень мало. На тот момент было, пожалуй, до десяти таких книг. Мы встречались на фестивалях, знакомились с другими авторами и командами. Некоторые из них уже закрылись.

Сейчас я не так часто встречаю подобные книги. Есть отдельные проекты, но с технологической точки зрения они пока не всегда предлагают то, что делаем мы.

То есть вы можете назвать себя одним из флагманов этого направления в украинской детской литературе?

Если быть скромным, то так. Разработка таких проектов очень дорогая, ведь создание приложения требует значительных ресурсов. Обычно интерактивными являются лишь пять–шесть страниц книги.

Поскольку я сам разработчик, мне в этом плане проще. В "Ноксе" интерактив присутствует на каждой странице, в каждой сцене. Я называю это полным интерактивом. Именно это выделяет наш проект среди других книг с дополненной реальностью.

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Вы отвечаете и за техническую часть, и за художественное наполнение. Как вы себя позиционируете – разработчик, автор или писатель?

Это мой собственный проект. Есть команда, которая помогает с продвижением, участвует в фестивалях и других организационных процессах. Но разработка – это преимущественно моя работа.

Я называю себя просто автором персонажа. Не могу назвать себя писателем. В Украине очень много талантливых литераторов, и я не считаю, что написанная мной книга автоматически дает мне право так себя позиционировать.

Антон Хуснутдинов и Нокс / фото предоставлены автором

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Что нового в третьей части "Нокса"

Недавно вышла третья книга "Нокс. Тайны Дукосовой башни". Чем она отличается от предыдущих частей?

Если говорить о сюжете, то это продолжение истории. В первой книге были некоторые нелогичные моменты, ведь изначально это был эксперимент. Я тогда еще не имел четкого представления о том, как будет развиваться вся история. В новой части некоторые моменты объясняются, определенные сюжетные пробелы устраняются. Развитие истории становится интереснее и логичнее.

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В пресс-релизе вы отметили, что Нокс сталкивается с силой, которая может влиять даже на самые потаенные уголки его сознания. То есть в этой истории появляется более психологическая составляющая?

Так. Третья часть уже в большей степени основана на сюжете и идее моего будущего полнометражного фильма. В целом у меня есть идея на шесть частей.

То, о чем вы говорите, станет одной из основных тем четвертой книги. Нокс наконец столкнется с существом, которое персонажи освободили в конце первой части. Тогда еще не было понятно, что это такое. В следующих книгах мы постепенно будем раскрывать ее природу.

Четвертая часть тоже будет книгой?

Думаю, раз я уже начал издавать книги, то нужно завершить эту серию. А уже потом или параллельно работать над фильмами.

Вы сознательно закладываете в детские истории моральные уроки? Или это скорее естественная составляющая любой сказки?

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Я делаю это специально, ведь есть определенные вещи в обществе и человеческом поведении, которые меня беспокоят. Например, в третьей книге речь идет о существе, способном воплощать негативные мысли. Люди накапливают в себе плохие эмоции, окружают себя ими, и в итоге это начинает влиять на них самих, буквально съедая изнутри.

Это существо обладает способностью воплощать негативные мысли в реальность. То есть человек думает о чем-то плохом, а существо может превратить эти мысли в реальность.

Мне хочется донести идею, что нужно контролировать свои эмоции, стараться понимать друг друга. Особенно сейчас, когда мы живем в условиях войны, негативных эмоций стало гораздо больше.

У каждой книги есть и свой отдельный посыл. Например, в первой части Нокс слишком сильно доверился незнакомому персонажу, а тот использовал его в своих целях. Это история о том, что при знакомстве с новыми людьми нужно быть более осмотрительными. Не стоит сразу считать кого-то лучшим другом на всю жизнь.

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Чтобы создавать такие истории и вкладывать в них подобные смыслы, нужно быть эмпатичным человеком. Вы можете назвать себя эмпатом?

Думаю, так. Не знаю, хорошо это или плохо, ведь речь идет о человеческих качествах.

Может ли дополненная реальность вернуть детей к чтению

Вы объединили книги с технологиями, хотя сегодня родители часто пытаются ограничивать время, которое дети проводят за смартфонами. Не было ли противоречивых отзывов о том, что вы фактически предлагаете детям еще больше пользоваться гаджетами?

За годы участия в фестивалях я слышал самые разные мнения. Некоторые родители говорили: дети и так постоянно сидят в телефонах, а тут еще и книга заставляет их доставать смартфон. Я прекрасно понимаю такие замечания.

К счастью, положительных отзывов гораздо больше. Мне особенно приятно, когда люди пишут, что их ребенок раньше не читал книг, но после знакомства с нашим комиксом заинтересовался другими комиксами и литературой.

Я не ставил перед собой цель заставить детей больше читать, но очень рад, что проект оказывает такой эффект.

К тому же дети и так уже пользуются телефонами. Поэтому мы предлагаем определенный баланс – сочетаем книгу и гаджет.

Есть еще один важный момент: благодаря интерактиву, звукам и анимации дети, которые еще не умеют хорошо читать, могут начать знакомиться с историей. Они слышат, видят, как персонажи оживают в приложении, и постепенно вовлекаются в процесс.

В книгах есть профессиональная озвучка, к которой присоединились известные украинские артисты. Предыдущую книгу "Нокс. Сквозь сознание" озвучил Валерий Харчишин, фронтмен группы "Друга Рика". В анимационной адаптации этой истории также заявлены Ярослав Чопик (Нокс) и Виктория Ноздрачева (Нокси), Тарас Тополя (Рокс). К озвучке новой героини в третьей части присоединилась Анна Завальская. Как удалось привлечь их к проекту?

Я просто предложил им присоединиться, рассказал об идее и самом проекте. Они поддержали эту инновационную инициативу, за что я им очень благодарен.

Мы также хотели, чтобы это сотрудничество имело благотворительную составляющую. Озвучка помогает сделать книгу интереснее и доступнее для аудитории, но я не ставлю себе целью продвигать "Нокса" только благодаря известным именам.

Звезды, присоединившиеся к озвучке "Нокса" / фото предоставлены автором

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Часть средств от продажи книги вы будете передавать на благотворительность. Откуда возникла эта инициатива и почему для вас важно ее продолжать?

Эта идея появилась что в 2022 году. Тогда мы сотрудничали с группой "Антитила". Они служили в 135-м батальоне ТрО, а также имеют собственный фонд поддержки детей погибших военных. Тарас Тополя озвучил нашу книгу еще в конце 2021 года.

Мы планировали презентовать ее в начале 2022-го, но после полномасштабного вторжения, разумеется, уже было не до промоции. Когда появился фонд поддержки детей погибших военных "Антитила", я сначала передал ему часть книг.

Позже мы договорились с Валерием Харчишиным, который также присоединился к озвучиванию, что часть средств от продажи его книги будем передавать фонду. Это были именно деньги, чтобы фонд мог самостоятельно решать, на что их направить.

Мы распродали первый тираж, в 2024 году сделали переиздание. И когда начали работать над третьей книгой, я подумал, что нужно повторить эту инициативу. На этот раз мы даже увеличили процент – 35 % от продаж будем направлять на благотворительность.

Какими результатами продаж "Нокса" вы можете похвастаться? Сколько книг уже удалось реализовать?

Первую книгу мы издали в 2019 году тиражом 1000 экземпляров. В 2022 году ее озвучили, а впоследствии сделали переиздание еще 500 экземпляров. А комикс, вышедший в 2021 году, разошелся быстрее. Последний экземпляр из нескольких оставшихся я продал в апреле этого года.

В 2025 году у меня было меньше возможностей участвовать в фестивалях, поэтому продажи несколько замедлились. В целом продажи идут волнами. Интересно, что в конце 2022 года спрос был значительно выше, чем в 2024-м и 2025 годах.

В 2023 году я даже отправлял книги в Польшу.

Интересуются ли Ноксом зарубежные издательства? Есть ли перспективы перевода и выхода на зарубежные рынки?

Пока что иностранные издательства ко мне не обращались. Но английские переводы уже есть – их можно найти на Amazon. Я самостоятельно занимаюсь этим направлением. Недавно мне прислали перевод третьей книги на английский язык, сейчас он еще находится на этапе доработки.

Каким будет будущее Нокса: мультфильм, игра и собственное шоу

Вы начинали с идеи компьютерной игры, затем создали книги. Теперь поговорим об анимации. Планируете ли вы превратить Нокса в полноценного мультипликационного персонажа?

С анимацией все очень сложно, ведь для этого нужны большие бюджеты и партнеры – компании, которые могли бы присоединиться к реализации. Я ищу такие возможности, но пока не располагаю теми ресурсами, чтобы создать анимацию в том формате, в котором хотелось бы.

В то же время есть анимированные версии книг. Одну мы сделали еще в марте 2022 года. Тогда я быстро подготовил ее, чтобы дети могли бесплатно посмотреть историю. Качество, конечно, не очень высокое, ведь все делалось в спешке и собственными силами.

Также в прошлом году мы представили анимированную версию, созданную с помощью искусственного интеллекта. Это был проект MEGOGO, к которому мы присоединились. Первые две книги можно посмотреть в анимированном формате на платформе MEGOGO бесплатно.

Каким вы видите Нокса через пять лет?

Прежде всего хочу завершить сюжетную линию книг из всех шести частей. Также хотелось бы полноценно запустить шоу с Ноксом, создать анимационную версию и наконец выпустить игру.

Меня постоянно спрашивают об игре еще с 2019 года. Например, на фестивале Fancon люди подходят и спрашивают: "Ну что, где игра? Когда же будет игра?"

Как Нокс оживает на страницах книги / фото предоставлены автором

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То есть игра так и не вышла? Это была лишь демонстрационная версия?

Да, в 2011 году это была небольшая демоверсия, которую я показывал только своим знакомым. Она еще не была готова для широкой аудитории. Мне тогда было 18 лет, и это был скорее учебный проект, который я делал самостоятельно.

Вы фактически выбрали книжное направление вместо игры, хотя именно с чего начиналась история Нокса, это была игра. Почему не захотели отказаться от книг и вернуться к первоначальной идее?

Я просто не люблю отказываться от своих слов. Когда начинал создавать книги, сразу говорил, что планирую шесть частей. Поэтому не хочу бросать эту историю на полпути.

Вы также упоминали о собственном шоу с Ноксом. Что это за проект и для какой аудитории он создан?

Это информационно-развлекательное шоу для детей и родителей. У нас уже есть пилотная серия на MEGOGO. Мы смогли ее снять благодаря гранту от Киевской школы экономики.

Главная идея – повышать информационную грамотность в обществе. На мой взгляд, с этим у нас есть проблемы. Я вижу это даже на фестивалях. Некоторые люди не понимают, как отсканировать QR-код в книге. А когда начинаешь рассказывать о дополненной реальности, для них это вообще кажется чем-то невероятным, хотя на самом деле это просто одна из функций смартфона.

Также существует проблема с фишингом, мошенническими ссылками и другими угрозами в интернете. Поэтому я захотел создать проект, который помогал бы детям и родителям лучше ориентироваться в цифровом мире.

В шоу есть трехмерный персонаж Нокс и ведущий. Нокс попадает в мир людей, сталкивается с различными ситуациями, а ведущий объясняет ему, что происходит. Фактически через приключения персонажа мы объясняем зрителям важные вещи. Первая серия посвящена фишингу. Нокс попадает в ситуацию, когда в одном из магазинов ему пытаются продать определенные вещи, используя мошеннические схемы.

Планируете ли снимать полноценный сезон?

Пилотная серия получила очень хорошие отзывы. Мы показываем ее в школах и на фестивалях, людям нравится формат. Но пока я не нашел финансирования, чтобы снять целый сезон. Продолжаю искать возможности для реализации этой идеи.

Но сейчас мы сосредоточены на третьей книге и нашей благотворительной инициативе.

Когда люди заказывают ее, они не только получают историю Нокса, но и поддерживают детей погибших украинских военных.

Мы обязательно будем публиковать соответствующие отчеты о перечисленных средствах. Для меня важно, чтобы этот проект приносил пользу не только детям, которые читают книги, но и тем, кто нуждается в поддержке.