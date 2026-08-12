Було нечуваним на той час: яку неординарну б'юті-звичку мала Леся Українка

На старих фото Леся Українка часто виглядає так, ніби щойно повернулася з відпочинку біля моря. Насправді її засмага мала зовсім іншу причину: письменниця багато часу проводила під сонцем, бо на той час ультрафіолет вважали одним із способів лікування туберкульозу.

Про цей маловідомий факт із життя письменниці розповідала НУШ Ірина Щукіна, завідувачка науково-дослідного відділу з вивчення життя і творчості Лесі Українки Музею видатних діячів української культури.

У письменниці був власний "солярій"

Леся Українка була завжди засмаглою, адже на той час туберкульоз намагалися лікувати за допомогою ультрафіолету.

Через необхідність проходити такі процедури сонце стало частиною повсякденного життя Лесі Українки. У Колодяжному, де жила родина Косачів, для неї навіть облаштували своєрідний домашній "солярій".

На веранді був пісок на даху, де письменниця могла перебувати під сонцем. Тож її засмага була не просто результатом літнього відпочинку, а частиною тогочасного підходу до лікування.

Якою була Леся Українка в повсякденному житті?

Леся Українка була середнього зросту та худою, мала сірі очі з блакитним відтінком. За кілька місяців до смерті вона писала, що важить лише 47 кілограмів.

Попри проблеми зі здоров'ям, Леся Українка любила гарно вдягатися.

Вона віддавала перевагу елегантним, але досить стриманим сукням. Сережок письменниця не носила, проте любила силянки та гердани. У родині Косачів також носили мережані комірці.