Останні кілька тижнів місто Добропілля, що розташоване в Покровському районі Донецької області, відоме як ще один епіцентр боїв на фронті, адже щодня воно потерпає від ворожих обстрілів. Люди з інших регіонів можливо почули про це місто вперше.

Проте історія міста почалася ще в першій половині ХІХ століття. Більше про те, як з'явилося місто Добропілля і звідки походить його назва – розповість 24 Канал з посиланням на Державну наукову архітектурну бібліотеку імені В. Г. Заболотного.

Якою є історія Добропілля?

Перші поселенці на території сучасного Добропілля з'явилися ще в середині XVIII століття. Зокрема людей приваблювали надзвичайно родючі чорноземи. За однією з версій саме ті "добрі поля" і стали основою для майбутньої назви Добропілля.

Історія міста почалася з хутора Парасковіївка, перша згадка про який з'явилася в середині ХІХ століття. У другій половині того ж століття в районі хутора було виявлено поклади вугілля. Влітку 1915 року в районі Парасковіївки з'явилася залізнична станція, яку й назвали Добропіллям.



Залізнична станція Добропілля / Фото Wikipedia

З часом в цьому районі з'являлися все нові й нові шати, довкола яких обростали нові села, мешканцями яких були шахтарі та їхні родини. До 1935 року з'явилися села Новопарасковіїівка, Техколона і Тимчасова Колона, з яких складалася Червоноармійська сільська рада. У 1953 році замість 4 сіл об'єднаних у Червоноармійське з'явилося місто Добропілля, яке стало районним центром. Зараз – частина Покровського району.

У 2014 році для ударів по Добропіллю з боку бойовиків було вперше під час війни на Сході застосовано РСЗВ "Град". Тоді загинула одна людина. Зараз місто атакують дрони, ракети та керовані авіабомби. Триває евакуація цивільного населення. Донедавна Добропілля було домівкою для понад 22 тисяч людей.