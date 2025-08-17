Последние несколько недель город Доброполье, расположенный в Покровском районе Донецкой области, известен как еще один эпицентр боев на фронте, ведь ежедневно он страдает от вражеских обстрелов. Люди из других регионов возможно услышали об этом городе впервые.

Однако история города началась еще в первой половине XIX века. Больше о том, как появился город Доброполье и откуда происходит его название – расскажет 24 Канал со ссылкой на Государственную научную архитектурную библиотеку имени В. Г. Заболотного.

Какова история Доброполья?

Первые поселенцы на территории современного Доброполья появились еще в середине XVIII века. В частности людей привлекали чрезвычайно плодородные черноземы. По одной из версий именно те "добрые поля" и стали основой для будущего названия Доброполье.

История города началась с хутора Парасковиевка, первое упоминание о котором появилось в середине XIX века. Во второй половине того же века в районе хутора были обнаружены залежи угля. Летом 1915 года в районе Парасковиевки появилась железнодорожная станция, которую и назвали Добропольем.



Железнодорожная станция Доброполье / Фото Wikipedia

Со временем в этом районе появлялись все новые и новые шаты, вокруг которых обрастали новые села, жителями которых были шахтеры и их семьи. К 1935 году появились села Новопарасковиевка, Техколона и Временная Колона, из которых состоял Красноармейский сельский совет. В 1953 году вместо 4 сел объединенных в Красноармейское появился город Доброполье, который стал районным центром. Сейчас – часть Покровского района.

В 2014 году для ударов по Доброполью со стороны боевиков было впервые во время войны на Востоке применены РСЗО "Град". Тогда погиб один человек. Сейчас город атакуют дроны, ракеты и управляемые авиабомбы. Продолжается эвакуация гражданского населения. До недавнего времени Доброполье было домом для более 22 тысяч человек.