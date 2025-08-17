Однако история города началась еще в первой половине XIX века. Больше о том, как появился город Доброполье и откуда происходит его название – расскажет 24 Канал со ссылкой на Государственную научную архитектурную библиотеку имени В. Г. Заболотного.

Интересно Откуда происходит название города Часов Яр в Донецкой области и при чем здесь тюрки

Какова история Доброполья?

Первые поселенцы на территории современного Доброполья появились еще в середине XVIII века. В частности людей привлекали чрезвычайно плодородные черноземы. По одной из версий именно те "добрые поля" и стали основой для будущего названия Доброполье.

История города началась с хутора Парасковиевка, первое упоминание о котором появилось в середине XIX века. Во второй половине того же века в районе хутора были обнаружены залежи угля. Летом 1915 года в районе Парасковиевки появилась железнодорожная станция, которую и назвали Добропольем.



Железнодорожная станция Доброполье / Фото Wikipedia

Со временем в этом районе появлялись все новые и новые шаты, вокруг которых обрастали новые села, жителями которых были шахтеры и их семьи. К 1935 году появились села Новопарасковиевка, Техколона и Временная Колона, из которых состоял Красноармейский сельский совет. В 1953 году вместо 4 сел объединенных в Красноармейское появился город Доброполье, который стал районным центром. Сейчас – часть Покровского района.

В 2014 году для ударов по Доброполью со стороны боевиков было впервые во время войны на Востоке применены РСЗО "Град". Тогда погиб один человек. Сейчас город атакуют дроны, ракеты и управляемые авиабомбы. Продолжается эвакуация гражданского населения. До недавнего времени Доброполье было домом для более 22 тысяч человек.