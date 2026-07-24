Чому всі говорять про дофамінові покупки: психологиня розкрила секрет тренду

Купити квиток на концерт за кілька місяців до події, замовити ще одну книжку, хоча попередні ще не прочитані, чи спонтанно придбати річ, яка просто підняла настрій. У соцмережах усе частіше говорять про "дофамінові покупки" – невеликі витрати, які дарують коротке відчуття радості.

Але чому цей тренд став таким популярним саме зараз і чи справді річ лише в шопінгу, розібрала для 24 Каналу практикуюча психологиня Анастасія Змага.

Що таке дофамінові покупки?

Термін dopamine shopping або "дофамінові покупки" активно поширився у TikTok, Threads та Instagram. Так називають придбання, головною метою яких є не практична користь, а емоції.

Це може бути нова свічка, букет квітів, косметика, вінілова платівка, милий кухоль чи квиток на концерт. Саме очікування покупки або майбутньої події викликає позитивні емоції, тому люди дедалі частіше дозволяють собі такі маленькі радощі.

Задоволення людина часто отримує ще до моменту самої покупки. Саме очікування активує систему винагороди мозку, пов'язану з дофаміном.

Дофамінові покупки: дивитись відео @lerleraaaa

Чому цей тренд набирає популярності: пояснення психологині

Останні кілька років тренд лише посилюється. На це впливають соціальні мережі, швидкий ритм життя, постійний потік новин та загальна втома.

Психологиня пояснює – для українців є ще одна важлива причина.

Якщо об'єктивно оцінювати реальність, у якій живуть українці під час війни, то людям дуже не вистачає простого життя. Саме тому вони скуповують квитки на концерти, театри, вистави, фестивалі чи інші події, тому що їм хочеться жити й відчувати це життя. Це можливість просто посміятися і хоча б ненадовго не думати про війну,

– каже психологиня.

Вихід у люди, нові враження чи маленькі радощі допомагають не залишатися наодинці зі стресом і не шукати небезпечних способів отримати швидке задоволення.

Це добре, це краще, ніж коли людина замикається в собі, сидить вдома і заповнює свій дефіцит дофаміну якимись хімічними або іншими забороненими речовинами,

– додала Анастасія.

Втім, на цей тренд впливає не лише війна, а й соціальні мережі. За словами експертки, вони створюють постійне відчуття, що потрібно поспішати жити, швидко досягати успіху та встигнути реалізувати себе до 25 – 30 років. Через це люди починають порівнювати себе з іншими, сумніватися у власних досягненнях і ще більше прагнути відповідати нав'язаним стандартам.

Війна також загострює екзистенційну кризу. Люди починають думати, чи достатньо вони встигли зробити, але водночас майже не помічають власних досягнень і не дозволяють собі радіти їм. Саме тому, пояснює вона, гонитва за новими покупками або враженнями нерідко стає нескінченною.

Дофамін – це про очікування процесу від того, що ти отримаєш. Це те, що дає тобі задоволення в момент очікування,

– пояснила психологиня.

Проблема виникає тоді, коли людина настільки захоплюється цією гонитвою, що перестає розуміти власні потреби. У результаті вона виснажується і починає шукати протилежний спосіб життя – спокійніший темп, більше простих радощів і можливість просто жити "тут і тепер", а не постійно доводити свою успішність.

"Люди після того, як пробували досягати цього успішного успіху, починають писати: "Все, я романтизую життя в селі". Вони прагнуть жити не в цьому шаленому темпі, де тобі треба постійно щось комусь доводити. Хочуть просто мати свою ферму, курей, ягнят, вирощувати овочі, фрукти, купити стару хату, відбудувати її і просто жити це життя. Бо цей процес гонитви за дофаміном дуже сильно виснажує. Він не дає можливості просто жити тут і тепер", – резюмувала Анастасія.