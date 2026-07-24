Но почему этот тренд стал таким популярным именно сейчас и действительно ли дело только в шопинге, разобрала для 24 Канала практикующий психолог Анастасия Змага.

Что такое дофаминовые покупки?

Термин dopamine shopping или "дофаминовые покупки" активно распространился в TikTok, Threads и инстаграме. Так называют приобретения, главной целью которых является не практическая польза, а эмоции.

Это может быть новая свеча, букет цветов, косметика, виниловая пластинка, милая кружка или билет на концерт. Именно ожидание покупки или предстоящего события вызывает положительные эмоции, поэтому люди все чаще позволяют себе такие маленькие радости.

Удовлетворение человек часто получает еще до момента самой покупки. Именно ожидание активирует систему вознаграждения мозга, связанную с дофамином.

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Дофаминовые покупки: смотреть видео @lerleraaaa

Почему этот тренд набирает популярность: объяснение психолога

Последние несколько лет этот тренд только усиливается. На это влияют социальные сети, быстрый ритм жизни, постоянный поток новостей и общая усталость.

Психолог объясняет – для украинцев есть еще одна важная причина.

Если объективно оценивать реальность, в которой живут украинцы во время войны, то людям очень не хватает простой жизни. Именно поэтому они скупают билеты на концерты, в театры, на спектакли, фестивали или другие мероприятия, потому что им хочется жить и чувствовать эту жизнь. Это возможность просто посмеяться и хотя бы ненадолго не думать о войне,

– говорит психолог.

Выход в люди, новые впечатления или маленькие радости помогают не оставаться наедине со стрессом и не искать опасных способов получить быстрое удовольствие.

Это хорошо, это лучше, чем когда человек замыкается в себе, сидит дома и восполняет дефицит дофамина какими-то химическими или другими запрещенными веществами,

– добавила Анастасия.

Впрочем, на этот тренд влияет не только война, но и социальные сети. По словам эксперта, они создают постоянное ощущение, что нужно спешить жить, быстро достигать успеха и успеть реализовать себя к 25 – 30 годам. Из-за этого люди начинают сравнивать себя с другими, сомневаться в собственных достижениях и еще больше стремиться соответствовать навязанным стандартам.

Война также усугубляет экзистенциальный кризис. Люди начинают задумываться, достаточно ли они успели сделать, но при этом почти не замечают собственных достижений и не позволяют себе радоваться им. Именно поэтому, объясняет она, погоня за новыми покупками или впечатлениями нередко становится бесконечной.

Дофамин – это ожидание процесса, связанного с тем, что ты получишь. Это то, что доставляет тебе удовольствие в момент ожидания,

– пояснила психолог.

Проблема возникает тогда, когда человек настолько увлекается этой гонкой, что перестает понимать собственные потребности. В результате она истощается и начинает искать противоположный образ жизни – более спокойный ритм, больше простых радостей и возможность просто жить "здесь и сейчас", а не постоянно доказывать свою успешность.

"Люди, после того как пытались достичь этого "успешного успеха", начинают писать: "Все, я романтизирую жизнь в деревне". Они стремятся жить не в этом бешеном темпе, где тебе нужно постоянно что-то кому-то доказывать. Хотят просто иметь свою ферму, кур, ягнят, выращивать овощи, фрукты, купить старый дом, отремонтировать его и просто жить этой жизнью. Потому что этот процесс погони за дофамином очень сильно изматывает. Он не дает возможности просто жить здесь и сейчас", – подытожила Анастасия.