Дружина Забарного повторила челендж з крижаною ванною: відео її спроби розірвало мережу

Український футболіст Ілля Забарний своєю надійною грою підкорив вболівальників англійського Борнмута. Захисник збірної України розкрив секрет своєї надійності та дисципліни.

Ілля Забарний почав публікувати у TikTok свою щоденну рутину, пише 24 Канал. Кожного дня, незалежно від погоди, 22-річний футболіст приймає ice bath – крижану ванну.

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Як Забарний з коханою приймають крижану ванну

Ілля розповів, що для нього ice bath – це самодисципліна. За словами Забарного, він не любить крижану воду й на початку йому було важко не те, що сидіти у ванній, а банально залізти.

Однак футболіст ухвалив рішення приймати крижану ванну, щоб прогресувати у дисципліні. Починав Ілля не з трьох – чотирьох хвилин у ванній, а занурювався.

Забарний розповів, чому приймає крижану ванну: дивіться відео

Ілля зазначає, що крижана ванна корисна для нього як для футболіста. Річ у тім, що через професію Забарний стикається з важкими та інтенсивними навантаженнями, унаслідок чого тіло запалюється.

Водночас гравець Борнмута зауважує, що під час прийму крижаної ванни м'язи замерзають, тому після цього потрібно розім'ятись.

Спробувати побути в крижаній воді вирішила й кохана футболіста – Ангеліна Забарна. Кумедне відео також з'явилося у TikTok Іллі.

Ангеліна приймала крижану ванну при 9 градусах на вулиці, а температура води була 8 градусів. Наприклад, температура води взимку в Чорному морі не опускається нижче 8 градусів. Це допомагає зрозуміти, в якій крижаній воді опинилася Ангеліна.

Перед дружиною Забарного було ніби просте завдання – витримати 10 секунд. Та як тільки Ангеліна залізла у воду, то швидко відрахувала до десяти та хутко вистрибнула з ванни. Реакція дівчини не потребує жодних коментарів.

Як дружина Забарного прийняла крижану ванну: дивіться відео