Дружина Забарного повторила челендж з крижаною ванною: відео її спроби розірвало мережу
- Ілля Забарний, український футболіст, ділиться своєю щоденною рутиною в TikTok, включаючи прийом крижаних ванн для самодисципліни та зменшення запалення м'язів.
- Кохана футболіста, Ангеліна Забарна, також спробувала крижану ванну при 9 градусах на вулиці, витримавши 10 секунд у воді при температурі 8 градусів.
Український футболіст Ілля Забарний своєю надійною грою підкорив вболівальників англійського Борнмута. Захисник збірної України розкрив секрет своєї надійності та дисципліни.
Ілля Забарний почав публікувати у TikTok свою щоденну рутину, пише 24 Канал. Кожного дня, незалежно від погоди, 22-річний футболіст приймає ice bath – крижану ванну.
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Як Забарний з коханою приймають крижану ванну
Ілля розповів, що для нього ice bath – це самодисципліна. За словами Забарного, він не любить крижану воду й на початку йому було важко не те, що сидіти у ванній, а банально залізти.
Однак футболіст ухвалив рішення приймати крижану ванну, щоб прогресувати у дисципліні. Починав Ілля не з трьох – чотирьох хвилин у ванній, а занурювався.
Забарний розповів, чому приймає крижану ванну: дивіться відео
Ілля зазначає, що крижана ванна корисна для нього як для футболіста. Річ у тім, що через професію Забарний стикається з важкими та інтенсивними навантаженнями, унаслідок чого тіло запалюється.
Водночас гравець Борнмута зауважує, що під час прийму крижаної ванни м'язи замерзають, тому після цього потрібно розім'ятись.
Спробувати побути в крижаній воді вирішила й кохана футболіста – Ангеліна Забарна. Кумедне відео також з'явилося у TikTok Іллі.
Ангеліна приймала крижану ванну при 9 градусах на вулиці, а температура води була 8 градусів. Наприклад, температура води взимку в Чорному морі не опускається нижче 8 градусів. Це допомагає зрозуміти, в якій крижаній воді опинилася Ангеліна.
Перед дружиною Забарного було ніби просте завдання – витримати 10 секунд. Та як тільки Ангеліна залізла у воду, то швидко відрахувала до десяти та хутко вистрибнула з ванни. Реакція дівчини не потребує жодних коментарів.
Як дружина Забарного прийняла крижану ванну: дивіться відео