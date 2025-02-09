Илья Забарный начал публиковать в TikTok свою ежедневную рутину, пишет 24 Канал. Каждый день, независимо от погоды, 22-летний футболист принимает ice bath – ледяную ванну.

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Как Забарный с любимой принимают ледяную ванну

Илья рассказал, что для него ice bath – это самодисциплина. По словам Забарного, он не любит ледяную воду и в начале ему было трудно не то, что сидеть в ванной, а банально залезть.

Однако футболист принял решение принимать ледяную ванну, чтобы прогрессировать в дисциплине. Начинал Илья не с трех – четырех минут в ванной, а погружался.

Забарный рассказал, почему принимает ледяную ванну: смотрите видео

Илья отмечает, что ледяная ванна полезна для него как для футболиста. Дело в том, что из-за профессии Забарный сталкивается с тяжелыми и интенсивными нагрузками, вследствие чего тело воспаляется.

В то же время игрок Борнмута замечает, что во время приема ледяной ванны мышцы замерзают, поэтому после этого нужно размяться.

Попробовать побыть в ледяной воде решила и возлюбленная футболиста – Ангелина Забарная. Забавное видео также появилось в TikTok Ильи.

Ангелина принимала ледяную ванну при 9 градусах на улице, а температура воды была 8 градусов. Например, температура воды зимой в Черном море не опускается ниже 8 градусов. Это помогает понять, в какой ледяной воде оказалась Ангелина.

Перед женой Забарного было будто простая задача – выдержать 10 секунд. Но как только Ангелина залезла в воду, то быстро отсчитала до десяти и быстро выпрыгнула из ванны. Реакция девушки не требует никаких комментариев.

Как жена Забарного приняла ледяную ванну: смотрите видео