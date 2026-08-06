Шукає їх уже понад 10 років: як чоловік випадково викинув 800 мільйонів доларів

Помилки під час прибирання трапляються майже з кожним. Однак історія британця Джеймса Говеллса стала відомою на весь світ.

Через випадково викинутий жорсткий диск він втратив доступ до 8 тисяч біткоїнів, які зараз коштують близько 800 мільйонів доларів.

Як усе почалося?

Історія бере початок у 2009 році, коли біткоїн лише з'явився і майже не мав ринкової вартості. Джеймс Говеллс, який працював IT-фахівцем, зацікавився новою криптовалютою та почав майнити її на домашньому комп'ютері.

За кілька місяців він накопичив близько 8 000 біткоїнів. Коли комп'ютер перестав бути потрібним, чоловік зняв із нього жорсткий диск і відклав його. У той час один біткоїн коштував лише кілька центів, тому особливої цінності накопичення не мали.

У 2013 році під час прибирання вдома Говеллс випадково переплутав два однакові жорсткі диски. Один був порожнім, а на другому зберігався цифровий гаманець із криптовалютою.

Помилково він поклав у пакет саме той диск, на якому були ключі доступу до біткоїнів, після чого його вивезли на міське сміттєзвалище в Ньюпорті (Уельс). Коли чоловік зрозумів, що сталося, було вже запізно.

Чим дорожчим ставав біткоїн, тим більшими були втрати Спочатку Говеллс не надавав великого значення своїй помилці. Однак уже за кілька років курс біткоїна почав стрімко зростати. Спочатку втрачені монети коштували мільйони доларів, потім десятки мільйонів, а після рекордних стрибків ціни їхня вартість наблизилася до 800 мільйонів доларів.

Понад 10 років намагається знайти диск

Після того як Говеллс з'ясував, куди потрапив жорсткий диск, він звернувся до місцевої влади з проханням дозволити розкопати сміттєзвалище. Чоловік неодноразово пропонував профінансувати пошуки власним коштом, залучити роботів, системи штучного інтелекту та команду фахівців.

В одному з планів навіть йшлося про використання роботизованих сортувальних комплексів, які могли б перевірити десятки тисяч тонн сміття. Він також обіцяв передати частину знайдених коштів місту та місцевій громаді.

Посадовці пояснюють це екологічними ризиками, величезною вартістю робіт і тим, що диск після більш ніж десяти років під шарами сміття, найімовірніше, вже безповоротно пошкоджений. Крім того, сміттєзвалище продовжувало працювати весь цей час, тому поверх місця, де може лежати накопичувач, уже опинилися сотні тисяч тонн нових відходів.

Історія, яка стала легендою

Попри численні відмови, Джеймс Говеллс не припиняє боротьби. За роки ця історія перетворилася на одну з найвідоміших легенд світу криптовалют і регулярно повертається в новини щоразу, коли біткоїн оновлює свої цінові рекорди.

Сам Говеллс не раз говорив, що найбільше шкодує не про гроші, а про один необережний рух, який назавжди змінив його життя. Саме тому його випадок і сьогодні називають однією з найдорожчих помилок в історії.