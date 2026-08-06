Из-за случайно выброшенного жесткого диска он лишился доступа к 8 тысячам биткоинов, которые сейчас стоят около 800 миллионов долларов.

Как все началось?

История берет свое начало в 2009 году, когда биткоин только появился и практически не имел рыночной стоимости. Джеймс Говеллс, работавший IT-специалистом, заинтересовался новой криптовалютой и начал майнить ее на домашнем компьютере.

За несколько месяцев он накопил около 8 000 биткоинов. Когда компьютер перестал быть нужным, мужчина снял с него жесткий диск и отложил его в сторону. В то время один биткоин стоил всего несколько центов, поэтому особой ценности эти накопления не представляли.

В 2013 году во время уборки дома Говеллс случайно перепутал два одинаковых жестких диска. Один был пуст, а на втором хранился цифровой кошелек с криптовалютой.

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По ошибке он положил в пакет вот тот диск, на котором находились ключи доступа к биткоинам, после чего его вывезли на городскую свалку в Ньюпорте (Уэльс). Когда мужчина понял, что произошло, было уже слишком поздно.

Чем дороже становился биткоин, тем больше были потери. Сначала Говеллс не придавал большого значения своей ошибке. Однако уже через несколько лет курс биткоина начал стремительно расти. Сначала потерянные монеты стоили миллионы долларов, затем десятки миллионов, а после рекордных скачков цены их стоимость приблизилась к 800 миллионам долларов.

Более 10 лет пытается найти диск

После того как Говеллс выяснил, куда попал жесткий диск, он обратился к местным властям с просьбой разрешить раскопать свалку. Мужчина неоднократно предлагал профинансировать поиски за свой счет, привлечь роботов, системы искусственного интеллекта и команду специалистов.

В одном из планов даже речь шла об использовании роботизированных сортировочных комплексов, которые могли бы проверить десятки тысяч тонн мусора. Он также обещал передать часть найденных средств городу и местной общине.

Чиновники объясняют это экологическими рисками, огромной стоимостью работ и тем, что диск, пролежавший более десяти лет под слоями мусора, скорее всего, уже безвозвратно поврежден. Кроме того, свалка продолжала работать все это время, поэтому поверх места, где может лежать диск, уже оказались сотни тысяч тонн новых отходов.

История, ставшая легендой

Несмотря на многочисленные отказы, Джеймс Говеллс не прекращает борьбу. За годы эта история превратилась в одну из самых известных легенд мира криптовалют и регулярно возвращается в новости каждый раз, когда биткоин обновляет свои ценовые рекорды.

Сам Говеллс не раз говорил, что больше всего сожалеет не о деньгах, а об одном неосторожном шаге, который навсегда изменил его жизнь. Именно поэтому его случай и сегодня называют одной из самых дорогостоящих ошибок в истории.