Мало хто знає, що "Енеїду" надрукували без дозволу Котляревського: як автор покарав видавця

Знаменита "Енеїда" Івана Котляревського вперше побачила світ без відома самого автора. У 1798 році в Петербурзі надрукували лише три частини твору, причому письменник навіть не отримав за це грошей.

Котляревському довелося не лише готувати власне видання, а й продовжувати роботу над поемою. Ба більше, самовільний видавець згодом став героєм доволі дошкульної авторської помсти, пише 24 Канал.

Хто надрукував "Енеїду" без дозволу автора

Наприкінці XVIII століття поема вже поширювалася в рукописах і мала чимало прихильників. Один із них – конотопський меценат Максим Парпура – отримав примірник твору та вирішив видати його власним коштом.

У 1798 році в Петербурзі він разом із Йосипом Каменецьким надрукував перші три частини "Енеїди". При цьому Котляревський не давав згоди на публікацію й не отримав за неї винагороди. До того ж текст містив помилки, адже його друкували не з авторського оригіналу.

Письменник був настільки незадоволений вчинком Парпури, що вирішив відповісти йому просто у власному творі. У третій частині "Енеїди" з'явився персонаж Мацапура, якого автор відправив до пекла за привласнення чужої праці.

Як Котляревський дописував поему

Після першої публікації письменник продовжив працювати над твором. У 1809 році вийшло друге видання "Енеїди", але воно також містило лише три частини й було надруковане без дозволу автора.

Того ж року Котляревський підготував власне видання – уже з чотирма частинами. Він виправив текст і продовжив роботу над наступними розділами.

Загалом письменник присвятив поемі близько трьох десятиліть життя. Однак побачити повну версію твору за життя автора читачі так і не змогли. Шість частин "Енеїди" вперше надрукували разом у 1842 році в Харкові – через чотири роки після смерті Котляревського.