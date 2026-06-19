Його вмовляли очолити державу: чому Ейнштейн не став президентом Ізраїлю

Іноді історія робить дивні повороти: людина, яку світ знає як генія теоретичної фізики, раптом опиняється у списку кандидатів на найвищу державну посаду.

Мало хто знає, але свого часу Альберту Енштейну пропонували очолити Ізраїль, чому він відповів категоричною відмовою, пише radiovan.fm.

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Чому Ейнштейн не став президентом Ізраїля?

У 1952 році Ізраїль зробив одну з найнеочікуваніших політичних пропозицій XX століття – тодішній прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон офіційно запросив Альберта Ейнштейна стати другим президентом країни.

Пропозиція була абсолютно серйозною: Ейнштейна розглядали не лише як всесвітньо відомого вченого, а й як морального авторитета, який міг би представляти молоду державу на міжнародній арені.

Ейнштейн та Давид Бен-Гуріон / radiovan.fm

Однак фізик відмовився. У своїй відповіді він зазначив, що глибоко зворушений довірою, але не має необхідного досвіду для політичної посади, особливо – навичок управління людьми та державними справами.

Я глибоко зворушений пропозицією держави Ізраїль, але з жалем і скорботою маю її відхилити,

– відповів учений.

Попри це, Ейнштейн активно підтримував створення Ізраїлю ще до його проголошення. Після приходу нацистів до влади в Німеччині він був змушений емігрувати до США, а згодом став одним із голосних прихильників єврейських наукових і освітніх ініціатив.

Вчений брав участь у створенні Єрусалимського університету та Ізраїльського технологічного інституту, а також публічно вітав утворення держави Ізраїль.

Попри політичну пропозицію, Ейнштейн залишився вірним собі – замість президентського крісла він обрав науку, вважаючи, що саме там може принести найбільшу користь людству.