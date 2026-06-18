Чому пісня "Ходить гарбуз по городу" є не просто дитячою піснею, розповідає користувач @tribalchief.red у Threads.

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Чим насправді закінчується дитяча пісня "Ходить гарбуз по городу"

У сучасних збірках відома пісенька про Гарбуз та його родину завершується знайомством з Динею, Огірками та Буряками. Але оригінальне видання, яке було опубліковане користувачем у Threads, показує, що це не просто пісня, а ціла гумористична історія з конфліктом поколінь.

Зі сторінок можна зрозуміти, що між героями насправді розгорнулася справжня сімейна драма. Відтак у тексті з'являються нові персонажі, а сюжет переходить до суперечки навколо Дині, яка, виявляється, закохалася в Кавуна.

Саме через це між родичами виникає конфлікт. Гарбуз обурюється тим, що Кавун "не з городу" і належить до "баштанного роду", тому не підходить.

Кавун натомість каже: "Як? Чи то ви подуріли?! Як же дому ви гляділи, що Кавун сюди забрався та із Динею спізнався?!". У відповідь родина нагадує йому, що він сам винен у ситуації, адже не пильнував належно.

Частина оригінальної пісні "Ходить гарбуз по городу" / Cкриншоти з Threads

Цікаво, що автор допису жартома назвав оригінальну версію пісні "епічною зарубою" та зазначив, що персонажів у ній значно більше, ніж у знайомому сучасному варіанті.

Є припущення, що з часом для дитячих збірників у пісні залишили лише найвідомішу та найпростішу частину твору, а розширена версія почала зникати із широкого вжитку.