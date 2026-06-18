Почему песня "Ходит тыква по огороду" это не просто детская песенка, рассказывает пользователь @tribalchief.red в Threads.

Читайте также Что читать после "Там, где поют раки" и "Тысячи сияющих солнц": вирусная рекомендация из Threads

Чем на самом деле заканчивается детская песенка "Ходит тыква по огороду"

В современных сборниках известная песенка о Тыкве и его семье заканчивается знакомством с Дыней, Огурцами и Свеклой. Но оригинальное издание, опубликованное пользователем в Threads, показывает, что это не просто песня, а целая юмористическая история с конфликтом поколений.

Из страниц можно понять, что между героями на самом деле развернулась настоящая семейная драма. Поэтому в тексте появляются новые персонажи, а сюжет переходит к спору вокруг Дыни, которая, оказывается, влюбилась в Арбуз.

Именно из-за этого между родственниками возникает конфликт. Тыква возмущается тем, что Арбуз "не из огорода" и принадлежит к "баштанному роду", поэтому не подходит.

Арбуз же отвечает: "Что? Вы что, с ума сошли?! Как же вы не следили за домом, что Арбуз сюда забрался и познакомился с Дыней?!". В ответ семья напоминает ему, что он сам виноват в сложившейся ситуации, ведь не следил должным образом.

Фрагмент оригинальной песни "Ходит тыква по огороду" / Скриншоты из Threads

Интересно, что автор поста в шутку назвал оригинальную версию песни "эпической зарубой" и отметил, что персонажей в ней значительно больше, чем в знакомом современном варианте.

Есть предположение, что со временем для детских сборников в песне оставили только самую известную и простую часть произведения, а расширенная версия начала исчезать из широкого употребления.