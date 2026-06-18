На этой неделе в ленте стал популярным пост блогерши @dariia.notes с просьбой порекомендовать книги, похожие на её любимые.

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О каких топовых рекомендациях говорят в Threads?

Девушка поделилась, что прочитала на одном дыхании мировые бестселлеры "Тысяча сияющих солнц" Халеда Хоссейни и "Там, где поют раки" Делии Оуэнс. Оба романа привели её в полный восторг, поэтому она обратилась к сообществу с просьбой порекомендовать книги в том же духе.

Пост попал в тренды, а в комментариях развернулась масштабная дискуссия. Книголюбы не просто набросали названия, а составили настоящий гид по хитам, а мы собрали их в удобный список:

Абсолютный мастхев: "Ловец воздушных змеев" (другие книги Халеда Хоссейни рекомендуют в один голос).

(другие книги Халеда Хоссейни рекомендуют в один голос). Тяжелые жизненные обстоятельства и разбитое сердце: "Выбор" Эдит Эгер, "Книгокрад" Маркуса Зузака и "Те, кто поют в терниях" Коллин Мак-Каллоу.

Эгер, Маркуса Зузака и Мак-Каллоу. Для уютных вечеров: "Человек по имени Уве" Фредерика Бакмана и "Клуб любителей книг и пирогов с картофельной шелухой ".

Фредерика Бакмана и ". Современная инста-классика: "Семь мужчин Эвелин Гюго" (кстати, авторка говорит, что книга действительно классная).

(кстати, авторка говорит, что книга действительно классная). Украинский вайб: мрачное фэнтези "Летопись Серого ордена" Павла Деревянко и романы Светланы Талан.

Какие книги рекомендуют в Threads / yakaboo.ua

Не обошлось и без промахов: легендарный "Шантарам" понравился не всем – авторка трэда призналась, что едва одолела его 5 лет назад.

Но в целом комментаторы сошлись во мнении, что список их книжных желаний теперь пополнится замечательными проверенными изданиями.