Цього тижня в стрічці став популярним пост блогерки @dariia.notes з проханням порекомендувати книги, схожі на її улюблені.

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Про які топові рекомендації говорять у Threads?

Дівчина поділилася, що прочитала на одному диханні світові бестселери "Тисяча осяйних сонць" Халеда Госейні і "Там, де співають раки" Делії Оуенс. Обидва романи залишили її в абсолютному захваті, тому вона звернулася до спільноти із проханням порадити подібні за вайбом книги.

Пост потрапив у тренди, а в коментарях розгорнулася масштабна дискусія. Книголюби не просто накидали назв, а сформували справжній гайд хітами, а ми зібради їх у зручний список:

Абсолютний мастхев: "Ловець повітряних зміїв" (інші книги Халеда Госейні радять в один голос).

(інші книги Халеда Госейні радять в один голос). Важкі життєві обставини та розбите серце: "Вибір" Едіт Еґер, "Крадійка книжок" Маркуса Зузака та "Ті, що співають у терні" Коллін Мак-Каллоу.

Едіт Еґер, Маркуса Зузака та Коллін Мак-Каллоу. Для затишних вечорів: "Чоловік на імʼя Уве" Фредеріка Бакмана та "Клуб любителів книжок та пирогів з картопляним лушпинням" .

Фредеріка Бакмана та . Сучасна інста-класика: "Сім чоловіків Евелін Ґюґо" (до речі, авторка каже, що книга дійсно класна).

(до речі, авторка каже, що книга дійсно класна). Український вайб: темне фентезі "Літопис Сірого ордену" Павла Дерев'янка та романи Світлани Талан.

Які книги рекомендують у Threads / yakaboo.ua

Не обійшлося і без факапів: легендарний "Шантарам" зайшов не всім – авторка треду зізналася, що ледве подужала його 5 років тому.

Але в цілому коментатори зійшлися, що список їхніх книжкових бажанок тепер поповнися чудовими перевіреними. виданнями.