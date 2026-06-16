Портал "Дія" опубликовал рейтинг самых продаваемых книг по этой программе, и среди них есть действительно неожиданные позиции.

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От мрачных романов до саморазвития: топ предпочтений

Программой "єКнига" уже воспользовались 279 255 украинцев, а общая сумма выплат составляет более 256 миллионов гривен.

Тенденции чтения 18-летних в 2026 году демонстрируют интересный микс: от провокационных триллеров до глубокой психологии. Абсолютным лидером продаж стала дилогия Х. Д. Карлтона "Игра в кошки-мышки. Книга 1: Преследование Аделины".

Наряду с художественной литературой молодежь активно инвестирует в ментальное здоровье.

В списке самых популярных изданий:

Психология и устойчивость: "Эта гора — это вы" Брианны Вест и "Стены в моей голове" Владимира Станчишина.

Брианны Вест и Владимира Станчишина. Классика смыслов: неизменный бестселлер Виктора Франкла "Человек в поисках истинного смысла ".

". Продуктивность: "Атомные привычки" Джеймса Клира.

В топ также вошли художественные издания: "Хирург. Книга 1" Тесс Герритсен, "Если бы он был со мной" Лоры Новлин, "Тысяча памятных поцелуев" Тилли Коул.

Самые популярные книги среди украинской молодежи / yakaboo.ua

Украинский контекст: Жадан и Кидрук в топе

Несмотря на засилье переводных романов Коллин Гувер и Пенелопы Дуглас, спрос на украинских авторов остается высоким.

Чаще всего в корзины молодых читателей попадают книги Сергея Жадана, Лины Костенко, Макса Кидрука и Иллариона Павлюка. Это свидетельствует о спросе на современную интеллектуальную прозу и качественную украинскую поэзию.

Цифровое удобство: как и где покупают

Хотя эстетика физических книжных магазинов привлекает многих (44% покупок), большинство молодежи – 56% предпочитает онлайн-шопинг. Самыми активными читателями оказались жители Киева, а также Львовской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей.

Напомним, что получить средства на книги могут украинцы, которым в 2026 году исполняется 18 лет. Программа действует через приложение "Дія", а воспользоваться выплатой можно в течение года после дня рождения.