Портал "Дія" опубликовал рейтинг самых продаваемых книг по этой программе, и среди них есть действительно неожиданные позиции.
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От мрачных романов до саморазвития: топ предпочтений
Программой "єКнига" уже воспользовались 279 255 украинцев, а общая сумма выплат составляет более 256 миллионов гривен.
Тенденции чтения 18-летних в 2026 году демонстрируют интересный микс: от провокационных триллеров до глубокой психологии. Абсолютным лидером продаж стала дилогия Х. Д. Карлтона "Игра в кошки-мышки. Книга 1: Преследование Аделины".Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Наряду с художественной литературой молодежь активно инвестирует в ментальное здоровье.
В списке самых популярных изданий:
- Психология и устойчивость: "Эта гора — это вы" Брианны Вест и "Стены в моей голове" Владимира Станчишина.
- Классика смыслов: неизменный бестселлер Виктора Франкла "Человек в поисках истинного смысла".
- Продуктивность: "Атомные привычки" Джеймса Клира.
В топ также вошли художественные издания: "Хирург. Книга 1" Тесс Герритсен, "Если бы он был со мной" Лоры Новлин, "Тысяча памятных поцелуев" Тилли Коул.
Самые популярные книги среди украинской молодежи / yakaboo.ua
Украинский контекст: Жадан и Кидрук в топе
Несмотря на засилье переводных романов Коллин Гувер и Пенелопы Дуглас, спрос на украинских авторов остается высоким.
Чаще всего в корзины молодых читателей попадают книги Сергея Жадана, Лины Костенко, Макса Кидрука и Иллариона Павлюка. Это свидетельствует о спросе на современную интеллектуальную прозу и качественную украинскую поэзию.
Цифровое удобство: как и где покупают
Хотя эстетика физических книжных магазинов привлекает многих (44% покупок), большинство молодежи – 56% предпочитает онлайн-шопинг. Самыми активными читателями оказались жители Киева, а также Львовской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей.
Напомним, что получить средства на книги могут украинцы, которым в 2026 году исполняется 18 лет. Программа действует через приложение "Дія", а воспользоваться выплатой можно в течение года после дня рождения.