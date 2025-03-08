Як з'явилася сцена з листочком у фільмі "Люксембург Люксембург": щемлива й глибока історія

У квітні 2023 року в прокат вийшла талановита комедія режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург". Стрічка розкриває емоційну сімейну драму про дорослішання двох братів без батька.

У фіналі стрічки увагу глядачів привертає листочок, пише 24 Канал. Виявляється, що за цією сценою стоїть глибокий зміст.

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Листочок з фільму "Люксембург Люксембург" має глибокий сенс

Антоніо Лукіч в аудіокнизі "Мої думки про кіно" розповів про фінальну сцену з листочком. За словами режисера, вона пов'язана з його сином та має глибокий сенс.

"Коли у мене народився син, я водив Volkswagen Golf MK2 – червону машину з фільму "Думки тихі". Син дуже любив зі мною на ній кататися. Ми грали в таку гру – під'їжджали до верби, яка росла в нашому дворі, відкривали вікно й зривали листочок ніби це були квиточки на проїзд на паркінг", – розповів він.

Як каже Лукіч, один з листочків він поклав у касету, де він і пролежав три з половиною роки. Коли ж режисер продавав авто, то вигрібав з нього всі речі й натрапив на цей листочок.

Він вже був повністю сухим і розпався у мене в руках. Тоді я зрозумів, що раннє дитинство мого сина вже минуло. Якийсь етап у житті вже позаду. Мені не потрібні були слова, я навіть не міг пояснити це словами, але зрозумів, що цей листочок я вже ніколи не склею,

– зазначив режисер.

У фіналі фільму "Люксембург Люксембург" листочок також розсипається у руках головного героя.



Сцена з листочком у фільмі "Люксембург Люксембург" / Скриншот

Кіно "Люксембург Люксембург" оповідає історію двох братів-близнюків, яких зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

Хлопці вирушають до Люксембургу на пошуки батька, який покинув їх ще малими. Головні герої живуть у місті Лубни на Полтавщині і є типовими представниками людей з 90-х.

Весь сюжет зав'язаний на темі обставин і наслідків життя цього покоління українців.