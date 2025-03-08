В финале ленты внимание зрителей привлекает листочек, пишет 24 Канал. Оказывается, что за этой сценой стоит глубокий смысл.

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Листочек из фильма "Люксембург Люксембург" имеет глубокий смысл

Антонио Лукич в аудиокниге "Мої думки про кіно" рассказал о финальной сцене с листочком. По словам режиссера, она связана с его сыном и имеет глубокий смысл.

"Когда у меня родился сын, я водил Volkswagen Golf MK2 – красную машину из фильма "Думки тихі". Сын очень любил со мной на ней кататься. Мы играли в такую игру – подъезжали к иве, которая росла в нашем дворе, открывали окно и срывали листочек будто это были билетики на проезд на паркинг", – рассказал он.

Как говорит Лукич, один из листочков он положил в кассету, где он и пролежал три с половиной года. Когда же режиссер продавал авто, то выгребал из него все вещи и наткнулся на этот листочек.

Он уже был полностью сухим и распался у меня в руках. Тогда я понял, что раннее детство моего сына уже прошло. Какой-то этап в жизни уже позади. Мне не нужны были слова, я даже не мог объяснить это словами, но понял, что этот листочек я уже никогда не склею,

– отметил режиссер.

В финале фильма "Люксембург Люксембург" листочек также рассыпается в руках главного героя.



Сцена с листочком в фильме "Люксембург Люксембург" / Скриншот

Кино "Люксембург Люксембург" повествует историю двух братьев-близнецов, которых сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.

Ребята отправляются в Люксембург на поиски отца, который бросил их еще маленькими. Главные герои живут в городе Лубны на Полтавщине и являются типичными представителями людей из 90-х.

Весь сюжет завязан на теме обстоятельств и последствий жизни этого поколения украинцев.