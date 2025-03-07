В частности автору надо было отстоять название первой книги и скрыть собственное имя. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Самовывоз Шоу".

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Как Джоан Роулинг создала "Гарри Поттера"

Когда Джоан Роулинг предлагала издателям первую книгу о Гарри Поттере, сначала ей 12 издательств отказали. Она считала себя "самой большой неудачницей" – проблемы в личной жизни, критика от издателей и другие проблемы были причиной таких мыслей. То, которое было готово взять историю, выступило против названия, считая, что "Гарри Поттер и философский камень" – не подходит для детской книги.

И все же Роулинг отстояла свою позицию, но должна была согласиться на другое условие – она должна была скрыть свое имя так, чтобы не было понятно, что историю написала женщина, потому что тогда считали, что мальчики не будут читать эту книгу в таком случае. Поэтому вместо полного имени на обложке книги появилось гендерно-нейтральное J. K. Rowling. Rowling. На самом деле у Роулинг нет среднего имени, но она использовала имя бабушки – Кэтрин.

Историю о мальчике, который выжил, Джоан Роулинг придумала, едучи в поезде. Первые страницы она начала писать в своей квартире в Клэпхэме.

Первое издание книги вышло тиражом всего 500 экземпляров. В то же время последняя книга за сутки была продана тиражом 11 миллионов экземпляров.

Факты о первом издании Гарри Поттера: смотрите видео

По состоянию на 2025 год первые 6 книг о Гарри Поттере вышли тиражом 325 миллионов экземпляров на 64 языках мира. На украинском все книги о мальчике, который выжил, выдают в А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.