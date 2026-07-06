Реальний боксер подав до суду, а фінал переписали: 5 маловідомих фактів про фільм "Роккі"

"Роккі" давно став класикою світового кіно та одним із найвідоміших спортивних фільмів усіх часів. Проте шлях стрічки до успіху був сповнений несподіванок, а за її створенням стоїть чимало цікавих історій.

Навіть якщо ви неодноразово дивилися "Роккі", деякі подробиці про створення цього фільму можуть стати для вас несподіванкою. 24 Канал зібрав 5 маловідомих фактів, які розкривають культову стрічку з нового боку.

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Прототипом Роккі міг стати реальний боксер

Коли Сильвестр Сталлоне працював над сценарієм "Роккі", він лише намагався заявити про себе в кіно. Одного разу він подивився чемпіонський поєдинок між Мухаммедом Алі та Чаком Вепнером. Попри статус явного аутсайдера, Вепнер несподівано протримався всі 15 раундів і поступився лише технічним нокаутом наприкінці бою.

Мухаммедом Алі проти Чака Вепнера: дивіться відео

Незабаром після цього Сталлоне взявся за написання сценарію, хоча неодноразово заперечував, що саме цей боксер став прототипом головного героя. Сам Вепнер був переконаний у протилежному й навіть подав до суду. У підсумку сторони врегулювали суперечку, уклавши мирову угоду, сума якої так і не була розголошена.

Роль Аполло Кріда міг отримати відомий чемпіон

Першим претендентом на роль Аполло Кріда був професійний боксер Кен Нортон. Він мав успішну кар'єру у важкій вазі, був чемпіоном світу та навіть здобув перемогу над Мухаммедом Алі.

Кен Нортон / Архівне фото

Проте Нортон відмовився від участі у фільмі, тож роль дісталася Карлу Везерсу. До акторської кар'єри він також займався спортом, зокрема грав у Канадській футбольній лізі.

Саундтрек до фільму став світовим хітом

Композитор Білл Конті працював над музикою до "Роккі", попри дуже скромний бюджет стрічки. Саме він створив легендарну композицію Gonna Fly Now, яка стала світовим хітом. Пісня здобула величезну популярність і навіть очолювала чарт Billboard Hot 100 протягом одного тижня.

Gonna Fly Now: дивіться відео

Фільм увійшов в історію "Оскара"

"Роккі" став першим спортивним фільмом в історії, який отримав премію "Оскар" у категорії "Найкращий фільм". Крім того, Сильвестр Сталлоне досі залишається мало не єдиною людиною, яка самостійно написала оригінальний сценарій, виконала головну роль і водночас була номінована на "Оскар" за обидві ці роботи.

"Рокі": дивіться трейлер

Раніше такого досягав лише Чарлі Чаплін. Цікаво, що Чаплін був великим прихильником "Роккі" й запрошував Сталлоне до себе у Швейцарію, однак той відмовився. Згодом актор шкодував про це, адже невдовзі Чаплін помер.

Подібна історія сталася й з Елвісом Преслі. Співак також запрошував Сталлоне на показ фільму в Мемфісі, але зустріч так і не відбулася.

Фінал фільму міг бути зовсім іншим

Перший варіант фіналу "Роккі" виглядав інакше. За початковим задумом Роккі зустрічав Адріан у тунелі, після чого вони разом ішли, тримаючись за руки. Під час тестових показів глядачі визнали таке завершення надто депресивним, тому сцену вирішили перезняти.

Постер до фільму "Роккі" / Фото GettyImages

Цікаво, що саме цей кадр, де Роккі й Адріан йдуть, тримаючись за руки, використали для афіші фільму.