У "Землі" Довженка є сцена, яку сьогодні назвали б шокуючою: навіщо режисер її зняв

Сьогодні, 10 вересня, виповнюється 132 роки від дня народження Олександра Довженка. Саме він створив "Землю", фільм 1930 року, який згодом став одним із найвідоміших творів українського кіно.

У фільмі є сцена, яка навіть зараз може здивувати глядача. Мовиться про епізод, де героїня після звістки про смерть коханого в розпачі кидається по хаті оголеною, і для кіно 1930 року це було надзвичайно сміливим рішенням, повідомляє 24 Канал.

Що відбувається у сцені?

"Земля" розповідає про українське село наприкінці 1920-х років, колективізацію та конфлікт між прихильниками нового порядку і заможними селянами.

Один із центральних героїв, молодий комуніст Василь, привозить у село трактор, але зрештою його вбивають. Після смерті Василя його кохана переживає сильний емоційний зрив. Саме в цій сцені з'являється оголення, яке стало одним із найбільш незвичних епізодів картини.

Спочатку епізод мала зіграти селянська дівчина Марія Мацюня, однак її батьки не дозволили їй зніматися оголеною. У результаті сцену виконала Юлія Солнцева, друга дружина Довженка.

Чому ця сцена з'явилася у фільмі?

Точного авторського пояснення Довженка щодо цієї сцени у відкритих джерелах немає. Та сам "Довженко-Центр" описує "Землю" як історію, яка виходить за межі звичайного сюжету про колективізацію і перетворюється на філософську притчу про життя та смерть.

Оголена сцена стала частиною тієї образності, яку критики того часу сприймали як надмірно натуралістичну. Після прем'єри фільм звинувачували, зокрема, у "біологізмі" та "натуралізмі", а вже через дев'ять днів після київського показу його зняли з прокату.

"Землю" не одразу визнали класикою

Попри проблеми з радянською цензурою, фільм отримав визнання за кордоном. У 1958 році на міжнародному референдумі в Брюсселі "Землю" включили до 12 найкращих фільмів світової історії кіно.

Сьогодні стрічка має зовсім інший статус. "Довженко-Центр" називає її одним із найвідоміших українських фільмів, а у 2021 році "Земля" посіла друге місце в рейтингу найкращих фільмів в історії українського кіно.