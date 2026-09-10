В фильме есть сцена, которая даже сейчас может удивить зрителя. Речь идет об эпизоде, где героиня после известия о смерти возлюбленного в отчаянии бросается по дому обнаженной, и для кино 1930 года это было чрезвычайно смелым решением, сообщает 24 Канал.

Что происходит в этой сцене?

"Земля" рассказывает об украинской деревне в конце 1920-х годов, о коллективизации и конфликте между сторонниками нового порядка и зажиточными крестьянами.

Один из главных героев, молодой коммунист Василий, привозит в деревню трактор, но в итоге его убивают. После смерти Василия его возлюбленная переживает сильный эмоциональный срыв. Именно в этой сцене появляется обнаженное тело, что стало одним из самых необычных эпизодов картины.

Изначально эпизод должна была сыграть крестьянская девушка Мария Мацюня, однако ее родители не разрешили ей сниматься обнаженной. В результате сцену исполнила Юлия Солнцева, вторая жена Довженко.

Почему эта сцена появилась в фильме?

Точного авторского объяснения Довженко относительно этой сцены в открытых источниках нет. Но сам "Довженко-Центр" описывает "Землю" как историю, выходящую за рамки обычного сюжета о коллективизации и превращающуюся в философскую притчу о жизни и смерти.

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Сцена обнаженного тела стала частью той образности, которую критики того времени воспринимали как чрезмерно натуралистическую. После премьеры фильм обвиняли, в частности, в "биологизме" и "натурализме", а уже через девять дней после киевского показа его сняли с проката.

"Землю" не сразу признали классикой

Несмотря на проблемы с советской цензурой, фильм получил признание за рубежом. В 1958 году на международном референдуме в Брюсселе "Землю" включили в число 12 лучших фильмов мировой истории кино.

Сегодня у картины совсем другой статус. "Довженко-Центр" называет ее одним из самых известных украинских фильмов, а в 2021 году "Земля" заняла второе место в рейтинге лучших фильмов в истории украинского кино.