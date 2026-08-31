Речь идет о фильме "Земля" режиссера и сценариста Александра Довженко. Международные кинокритики назвали его одним из самых выдающихся достижений мирового кинематографа, пишет "Довженко-Центр".

Что сделало "Землю" одним из самых выдающихся фильмов

В 1958 году в ходе международного референдума кинокритиков в Брюсселе "Земля" была названа одним из 12 самых выдающихся достижений мирового кинематографа.

В 2012 году фильм также вошел в рейтинг лучших фильмов всех времен британского журнала Sight & Sound. По результатам опроса 846 кинокритиков, историков и режиссеров он занял 171-е место.

Фильм "Земля": смотрите видео

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В том же году "Землю" отреставрировали по заказу "Довженко-Центра". Новое музыкальное сопровождение для фильма создала украинская группа "ДахаБраха". По замыслу авторов, музыка переориентировала акценты картины с идеологических на общегуманистические.

Премьера отреставрированной версии состоялась 21 июля 2012 года на Одесском международном кинофестивале. После этого фильм показали на ряде международных кинофестивалей, в частности на ГОГОЛЬfest, Берлинском международном кинофестивале, CPH PIX в Копенгагене и международном кинофестивале в Трансильвании.

Что известно о фильме "Земля"

Фильм рассказывает о событиях, связанных с коллективизацией в Украине в конце 1920-х годов. В частности, в картине речь идет о создании первых колхозных коммун и классовой вражде.

Работа над фильмом началась 24 мая 1929 года, а завершилась 25 февраля 1930 года. Премьера "Земли" состоялась 8 апреля 1930 года в Киеве.

Главные роли в фильме исполнили Семен Свашенко, Степан Шкурат, Юлия Солнцева, Елена Максимова, Владимир Михайлов, Николай Надемский и Петр Масоха.

"Земля" стала самым известным украинским фильмом и была признана шедевром мирового киноискусства. В то же время авангардную картину запретили через 9 дней после выхода в прокат. Фильм также породил большое количество противоречивых интерпретаций.