Йдеться про фільм "Земля" режисера та сценариста Олександра Довженка. Міжнародні кінокритики назвали його одним із найвизначніших здобутків світового кінематографа, пише "Довженко-Центр".

Що зробило "Землю" одним із найвизначніших фільмів

У 1958 році під час міжнародного референдуму кінокритиків у Брюсселі "Землю" назвали одним із 12 найвизначніших здобутків світового кінематографа.

У 2012 році фільм також увійшов до рейтингу найкращих фільмів усіх часів британського журналу Sight & Sound. За результатами опитування 846 кінокритиків, істориків та режисерів вона посіла 171 місце.

Фільм "Земля": дивіться відео

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Того ж року "Землю" відреставрували на замовлення "Довженко-Центру". Новий музичний супровід для фільму створив український гурт "ДахаБраха". За задумом авторів, музика переорієнтувала акценти стрічки з ідеологічних на загальногуманістичні.

Прем'єра відреставрованої версії відбулася 21 липня 2012 року на Одеському міжнародному кінофестивалі. Після цього філь показали на низці міжнародних кінофестивалів, зокрема ГОГОЛЬfest, Берлінському міжнародному кінофестивалі, CPH PIX у Копенгагені та міжнародному кінофестивалі в Трансильванії.

Що відомо про фільм "Земля"

Фільм розповідає про події, пов'язані з колективізацією в Україні наприкінці 1920-х років. Зокрема, у стрічці йдеться про створення перших колгоспних комун та класову ворожнечу.

Роботу над фільмом розпочали 24 травня 1929 року, а завершили 25 лютого 1930 року. Прем'єра "Землі" відбулася 8 квітня 1930 року в Києві.

Головні ролі у фільмі виконали Семен Свашенко, Степан Шкурат, Юлія Солнцева, Єлєна Максімова, Владімір Міхайлов, Микола Надемський та Петро Масоха.

"Земля" стала найвідомішим українським фільмом і була визнана шедевром світового кіномистецтва. Водночас авангардистську стрічку заборонили через 9 днів після виходу в прокат. Фільм також породив велику кількість контроверсійних тлумачень.