Їх знову читає весь світ: 5 книг, яким екранізації подарували нове життя

Досить часто основою для фільмів і серіалів стають сюжети з книжок. Нерідко такі екранізації спонукають читачів знову повернутися до першоджерела або ж уперше відкрити для себе літературну версію відомої історії.

Книжкова платформа Yakaboo зібрала п'ять творів, про які сьогодні активно говорять завдяки новим або знаковим екранізаціям.

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"Одіссея"

Сьогодні весь світ чекає на нову екранізацію "Одіссеї" від Крістофера Нолана, прем'єра якої запланована на літо 2026 року. Головну роль виконав Метт Деймон, а до акторського складу увійшли Том Голланд, Енн Гетевей, Зендея та Роберт Паттінсон.

"Одіссея" / Фото Yakaboo

На тлі майбутньої прем'єри знову зріс інтерес до однойменної поеми Гомера. Одна з найвпливовіших історій в історії людства розповідає про подорож Одіссея, на шляху якого трапляються чудовиська, боги, чаклунки та численні небезпеки.

"Дракула"

Граф Дракула десятки разів з'являвся на екрані, але найчастіше глядачі повертаються до стрічки Френсіса Форда Копполи 1992 року. У фільмі зіграли Ґері Олдмен, Вайнона Райдер, Кіану Рівз та Ентоні Гопкінс.

"Дракула" / Фото Yakaboo

Водночас роман Брема Стокера залишається одним із тих творів, навколо яких не вщухають суперечки. Історія, розказана через листи, щоденники та газетні замітки, для багатьох читачів є значно складнішою та моторошнішою за будь-яку екранізацію.

"Буремний Перевал"

Історію Кетрін і Гіткліфа екранізовували неодноразово, а кожне покоління має власну улюблену версію. Класикою вважається фільм 1939 року з Лоуренсом Олів'є.

"Буремний Перевал" / Фото Yakaboo

Останнім часом увага прикута до нової адаптації Емеральд Феннелл. У головних ролях – Марґо Роббі та Джейкоб Елорді, а прем'єра відбулася у 2026 році. Ще до виходу стрічка викликала бурхливі дискусії серед шанувальників роману Емілі Бронте.

"Кожного наступного літа"

Роман Карлі Форчун отримав екранізацію у вигляді серіалу Prime Video "Every Year After". Прем'єра відбулася у 2026 році, а головні ролі виконали Сейді Совералл і Метт Корнетт.

"Кожного наступного літа" / Фото Yakaboo

Серіал привернув увагу глядачів атмосферою, літніми пейзажами та романтичною історією. Водночас чимало читачів вважають, що книжка емоційно сильніша та глибше розкриває стосунки Персі та Сема.

"Вона розповіла"

У 2022 році історія журналістського розслідування Джоді Кантор і Меґан Туей отримала екранізацію "Вона розповіла" з Кері Малліган і Зої Казан у головних ролях.

Фільм показує, як журналістки The New York Times збирали свідчення проти Гарві Вайнштайна та працювали над матеріалом, який став одним із поштовхів для руху #MeToo. За цю роботу авторки книжки отримали Пулітцерівську премію в категорії "Служіння суспільству".

"Вона розповіла" / Фото Yakaboo

Книжка заснована на реальному журналістському розслідуванні та розповідає про силу журналістики й суспільний вплив таких розслідувань.