Що варто прочитати з нонфікшну і яка добірка книг вважається корисною, розповіли на книжковій платформі Yakaboo.

Читайте також Забутий в Україні, відомий у світі: яким українським режисером захоплювався Тарантіно

Які 5 книг нонфікшну потрібні кожному

Одіссеєві мислення. Сім вічних уроків стійкості, мудрості, сили, Сем Акбар

Це перше книга у добірці від Yakaboo. Вона стане корисною для тих, хто переживає період невизначеності. Річ у тім, що автор книги пропонує читачеві не традиційний погляд на "Одіссею" Гомера. Відтак твір подається як не давній епос про пригоди, а як історія про витривалість, втрати та повернення до себе.

Авторка поєднує античну мудрість із сучасною психологією та показує, що багато людських страхів і сумнівів майже не змінилися за тисячоліття. Це книжка не про успіх, а про внутрішню опору, яка допомагає рухатися вперед навіть тоді, коли немає готових відповідей,

– пояснюють на книжковій платформі.

Садотерапія. Як позбутися бур'янів у голові, Сью Стюарт-Сміт

Друга книга у добірці, яка стане потрібною, якщо хочеться втекти від постійного шуму та тривоги. Сью Стюарт-Сміт переконливо пояснює, чому робота з рослинами позитивно впливає на психічне здоров'я і допомагає відновлювати внутрішню рівновагу.

Крім того, у книзі йдеться не лише про садівництво як хобі, але й про глибший зв'язок людини з природою. А тому після прочитання книги навіь догляд за вазонами може сприйматися по-іншому.

Особисті кордони. Керівництво зі спокійного життя без травм і комплексів, Недра Ґловер Тавваб

У цій книзі Недра Ґловер Тавваб розповідає, що особисті кордони – не про егоїзм та конфлікти. Тому вона стане корисною для тих, хто часто погоджується на те, чого не хоче, або ж відчуває провину через відмову.

Авторка в книзі дає конкретні поради та приклади, зокрема ті, які допомагають перейти від теорії до практики.

Путівник для двох: шлях до кохання та порозуміння, Соня Дженсен

Як пояснюють в Yakaboo, багато людей мріють про гармонійні стосунки, але мало хто вчиться їх будувати. Але у книзі "Путівник для двох: шлях до кохання та порозуміння" Соня Дженсен говорить про любов без романтичних міфів і показує, як непорозуміння накопичуються навіть між близькими людьми.

Після книги можна краще зрозуміти себе й партнера, навчитися говорити про складне та вирішувати конфлікти без взаємних образ.

Хочу, Джилліан Андерсон

Насправді ця книга не лише про сексуальні стосунки, але й про свободу бути собою, говорити про власні бажання та не соромитися почуттів.

Акторка та активістка Джилліан Андерсон зібрала анонімні листи жінок із різних країн світу, і разом вони складаються у чесну та подекуди дуже несподівану розмову про жіночий досвід. У кінцевому результаті, книга дозволяє побачити, наскільки різними ми є – і водночас наскільки багато маємо спільного.