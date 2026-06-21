Про те, чому на Заході його вважають легендою кіно, а на батьківщині про нього майже забули, розповідає WAS.

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Що відомо про Леоніда Могилевського

Одесит Леонід Могилевський був одним із тих, чию творчість високо цінував Квентін Тарантіно. Він працював над фільмами про Українську революцію 1917 – 1922 років, співпрацював з Олександром Довженком і мав усі шанси стати однією з ключових постатей українського кіно. Проте він обрав інший шлях.

Могилевський народився 1898 року в заможній єврейській родині в Одесі. Під час Першої світової війни служив у 51 Литовському піхотному полку Російської імперії в Криму. Після війни вступив до медичного училища, але паралельно працював на приватній кіностудії в Одесі, де й захопився кінематографом.

Леонід Могилевський / Фото ВУФКУ

Згодом він залишив медицину та перейшов до Інституту народного господарства, де вивчав право, політологію та психологію. У 1923 році почав працювати радником юриста в одеському відділенні ВУФКУ.

На той час кіноіндустрія була однією з найпривабливіших сфер для роботи. Зарплати тут значно перевищували середні по країні, тому Могилевський швидко змінив юриспруденцію на більш творчу діяльність.

Він очолив відділ кінохроніки в Києві, співпрацював із Довженком та захопився монтажем відео. У 1928 році Могилевський створив фільм "Документи епохи", змонтовану з кінохроніки революційних років.

"Документи епохи": дивіться відео

У 1929 році під приводом вивчення техніки звукових фільмів і кінодокументалістики він вирушив до Парижа. Там працював над французькими версіями радянських фільмів, увійшов до мистецьких кіл і почав знімати власні картини. Саме тоді з'явився його новий творчий псевдонім – Лео Моґі.

Справжнє міжнародне визнання прийшло у 1938 році, коли його стрічка "Тюрма без ґрат" отримав нагороду Венеційського кінофестивалю як найкращий іноземний фільм.

Після окупації Парижа нацистами режисер перебрався до США. Там він зняв шпигунський фільм "Аравійська операція", сюжет і стилістичні рішення якого надихнули Тарантіно під час роботи над "Безславними виродками".

"Безславні виродки": дивіться трейлер

Крім того, персонаж Лео Моґі з фільму "Джанґо вільний" міг бути своєрідною відсилкою до українського режисера. Втім, чи справді це так, знає лише сам Тарантіно.

Кар'єра Могилевського на Заході

За свою кар'єру на Заході Лео Моґі зняв 24 художні фільми, сценарії яких редагував або писав сам. Його внесок у розвиток кіноіндустрічі відзначили понад 20 міжнародними нагородами, а в Італії він був навіть нагороджений орденом "За заслуги в праці".

Останньою роботою режисера став документальний фільм для ООН про ядерну загрозу, знятий у 1976 році. Того ж року Лео Моґі помер від раку.

На Заході його ім'я добре відоме. Водночас в Україні ж про одного з найуспішніших вихідців з Одеси сьогодні знають одиниці.