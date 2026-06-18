Найяскравішим прикладом цього став серіал "Володар перснів: Персні влади", пише SlashFilm.

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Скільки коштував найдорожчий серіал в історії

Коли Amazon оголосила про намір створити телевізійну адаптацію за мотивами творів Джона Рональда Руела Толкіна, стало зрозуміло, що проєкт буде одним із найдорожчих в історії.

Компанія від самого початку розраховувала, що загальна вартість виробництва може сягнути близько 1 мільярда доларів. Для порівняння, оригінальна кінотрилогія "Володар перснів" Пітера Джексона обійшлася у 530 мільйонів доларів, тоді як трилогія "Гобіт" коштувала понад 1 мільярд доларів.

"Володар перснів: Персні влади": дивіться трейлер

Станом на сьогодні вже вийшло два сезони "Перснів влади". Виробництво першого сезону обійшлося для Amazon у понад 700 мільйонів доларів, а після виходу другого загальні витрати на серіал, ймовірно, перевищили 1 мільярд доларів. Саме це робить його найдорожчим серіалом в історії.

Відомо також, що третій сезон "Перснів влади" уже перебуває у виробництві. Оскільки творці не повідомляли про завершення серіалу найближчим часом, його бюджет може зрости ще більше.