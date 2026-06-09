На її створення витратили майже пів мільярда доларів. Про те, який фільм став найдорожчим в історії, розповідає Parade.

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Скільки коштували зйомки найдорожчого фільму в історії?

Фільм "Зоряні війни: Пробудження сили", випущений студією Disney, став першим фільмом франшизи, дистрибуцією якого займалася саме ця компанія.

Видання IGN опублікувало рейтинг із 12 фільмів, що мали найбільші бюджети в кіноіндустрії. Список базувався лише на бюджеті, що використовувався суто для створення картин, без урахування маркетингових кампаній, реклами та промоматеріалів.

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Саме "Зоряні війни: Пробудження сили" очолили рейтинг із бюджетом у 447 мільйонів доларів. Для порівняння, друге місце посів фільм "Світ Юрського періоду: Полегле королівство", на виробництво якого витратили 432 мільйони доларів.

"Зоряні війни: Пробудження сили": дивіться трейлер

Як зазначає Film Local, на вартість проєкту вплинуло одразу кілька чинників. Одним із них став зірковий акторський склад, до якого повернулися оригінальні учасники – Гаррісон Форд, Керрі Фішер, Марк Гемілл, Ентоні Деніелс, Пітер Мейг'ю та Кенні Бейкер.

Значна частина бюджету також була спрямована на створення візуальних ефектів. Водночас режисер Джей Джей Абрамс робив ставку не лише на комп'ютерну графіку, а й на реальні декорації, що додатково збільшило витрати.

На загальну вартість виробництва вплинули й непередбачувані обставини. Зокрема, зйомки довелося призупинити на два тижні після того, як Гаррісон Форд отримав травму ноги та переніс операцію.

Постер до фільму "Зоряні війни: Пробудження сили" / Фото Disney

Попри рекордні витрати, стрічка таки виправдала вкладення. За інформацією Box Office Mojo, вона входить до найкасовіших фільмів усіх часів і посідає там шосту сходинку.

Під час прем'єри в США "Зоряні війни: Пробудження сили" зібрало 248 мільйонів доларів за вихідні, а світові касові склали понад 2 мільярди доларів.