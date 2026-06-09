На ее создание потратили почти полмиллиарда долларов. О том, какой фильм стал самым дорогим в истории, рассказывает Parade.

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Сколько стоили съемки самого дорогого фильма в истории?

Фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", выпущенный студией Disney, стал первым фильмом франшизы, дистрибуцией которого занималась именно эта компания.

Издание IGN опубликовало рейтинг из 12 фильмов, имевших самые большие бюджеты в киноиндустрии. Список базировался только на бюджете, что использовался исключительно для создания картин, без учета маркетинговых кампаний, рекламы и промоматериалов.

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Именно "Звездные войны: Пробуждение силы" возглавили рейтинг с бюджетом в 447 миллионов долларов. Для сравнения, второе место занял фильм "Мир Юрского периода: Облегченное королевство", на производство которого потратили 432 миллиона долларов.

"Звездные войны: Пробуждение силы": смотрите трейлер

Как отмечает Film Local, на стоимость проекта повлияло сразу несколько факторов. Одним из них стал звездный актерский состав, к которому вернулись оригинальные участники – Гаррисон Форд, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл, Энтони Дэниелс, Питер Мейгью и Кенни Бейкер.

Значительная часть бюджета также была направлена на создание визуальных эффектов. В то же время режиссер Джей Джей Абрамс делал ставку не только на компьютерную графику, но и на реальные декорации, что дополнительно увеличило расходы.

На общую стоимость производства повлияли и непредвиденные обстоятельства. В частности, съемки пришлось приостановить на две недели после того, как Гаррисон Форд получил травму ноги и перенес операцию.

Постер к фильму "Звездные войны: Пробуждение силы" / Фото Disney

Несмотря на рекордные расходы, лента таки оправдала вложения. По информации Box Office Mojo, она входит в число самых кассовых фильмов всех времен и занимает там шестую строчку.

Во время премьеры в США "Звездные войны: Пробуждение силы" собрало 248 миллионов долларов за выходные, а мировые кассовые составили более 2 миллиардов долларов.