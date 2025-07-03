Як завдяки "зраді" світ побачив найвизначніші твори Франца Кафки й чому цього не мало статися

3 липня 1883 року народився один із найвідоміших німецькомовних письменників ХХ століття – Франц Кафка. Проте за життя він не отримав особливого визнання, а найвидатніші твори були опубліковані тільки після його смерті.

Однак цього не мало статися і романи "Процес", "Америка" та "Замок" не мали бути опублікованими. Чому так – розповідає 24 Канал.

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Чому світ міг не побачити романи Кафки

За життя Франца Кафки були опубліковані кілька збірок малої прози, проте романи письменник писав "у шухляду". Передчуваючи свою смерть, письменник заповів знищити усі його рукописи. Кафка помер 3 червня 1924 року і після цього його кохана Дора Діамант спалила ті рукописи, які залишилися в неї.

Однак літературний агент та друг Франца Кафки Макс Брод вирішив "зрадити" останній волі письменника. Він не тільки не знищив рукописи, але й опублікував їх. Роботи Кафки привернули до себе неабияку увагу.

Цікаво, що сам Кафка за життя знищив чимало своїх рукописів, бо був чи не найбільшим критиком своєї творчості. Саме тому він заповів спалити всі залишки рукописів.



Франц Кафка / Архівне фото

Не в останню чергу увагу спричинило і те, що всі 3 романи Кафки є тою чи іншою мірою не завершеними, проте вони мають свій особливий стиль. Після смерті Кафка отримав визнання і світову славу, проте вони стали результатом того, що друг не підкорився останній волі помираючого письменника.

Кафка увійшов в історію як сюрреалістичних та абсурдних сюжетів. Прикладом цього є оповідання "Перевтілення", з яким українські школярі знайомляться у старших класах. Це історія Ґреґора Замзи, який перетворюється на комаху.